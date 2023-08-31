Народный праздник 1 сентября известен под названиями Семенов день, Симеон Столпник, Фекла-свекольница, Андрей Тепляк.

В первый день осени по современному (новоюлианскому) календарю православная церковь чтит святого Симеона Столпника, который известен долгим аскетизмом в пустыне. За свой подвиг святой получил дар чудотворства. Также церковь чтит его мать Марфу. Также ПЦУ в этот день чтит Чернигово-Гефсиманскую икону Божьей Матери.

По старому стилю в этот день церковь чтила римского воина Андрея Стратилата Таврийского и священномученицы Феклы.

По давней традиции именно 1 сентября начинается церковный год. После крещения Киевской Руси и до 17 века наши предки отмечали Новый год 1 сентября, в день начала православного года. Новый год, как и в наши времена, праздновали за богатым столом всю ночь. Отмечали не только начало года, но и окончание сельскохозяйственных работ.

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Первый день года считался удачным для новоселья, строительства дома, свадьбы и в целом для любых начинаний - все дела обязательно закончатся удачно.

Наши предки в этот народный праздник устраивали Осенины - встречу первого дня осени. Богачи выставляли у ворот пиво и пироги, а простой люд приходил к ним в гости и просил угощения. Также осень встречали ярмарками, распродажами, торгами на рынками. Каждый продавал то, что собрал на своем участке.

В народный праздник 1 сентября наши предки заканчивали жатву и посев озимых культур. В давние времена осень была ранней и холодной, поэтому озимые культуры старались посеять до её начала. Также к этой дате выкапывали картошку и свеклу.

На праздничный стол в этот день готовили блюда из продуктов, которые недавно собрали на огороде. Особенное значение имели блюда из свеклы. По давним приметам, на праздник 1 сентября обязательно нужно поставить на стол блюда из буряка, чтобы весь новый год был сытым, а в семье царило согласие. Самое популярное блюдо со свеклой в Украине - это, конечно же, борщ.

1 сентября - знак Зодиака

Рожденные 1 сентября люди по знаку Зодиака - Девы. Эти люди очень целеустремленные и самоотверженные. Они очень семейные и ради родных и детей готовы на всё. Любят комфорт и спокойствие - на шумных вечеринках их не найти. Именинники этого дня очень трудолюбивые.

Что нельзя делать 1 сентября

В этот день нельзя сплетничать о других людях, обсуждать их за спиной, разносить сплетни и рассказывать чужие секреты.

По возможности в этот день лучше отказаться от мяса и соблюсти однодневный пост.

День удачный для поездок и путешествий, но в дорогу нельзя надевать старую и грязную обувь.

В эту дату нежелательно заболевать, иначе болезнь затянется надолго. Не стоит одеваться не по погоде.

В эту дату нужно быть очень осторожными с огнем, а также строго запрещено разводить костер на улице и в лесу. Повышается риск пожаров.

Приметы погоды 1 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какой день сегодня, такой будет вся осень.

Утренний туман 1 сентября предвещает морозную и снежную зиму.

Аисты уже улетели в теплые края - к ранней осени и короткому бабьему лету.

Южный ветер в этот день предвещает хороший урожай овса.

Если с ореха начали опадать листья, то пора выкапывать свеклу.

Дождь пошел - весь сентябрь будет дождливым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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