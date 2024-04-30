Народный праздник 1 мая известен под названиями Еремей запашник, Еремей запрягальник, Кузьма огородник.

Православная церковь Украины 1 мая по новому стилю чтит память пророка Иеремия, митрополита Макария Киевского и благоверной Тамары, царицы Грузинской. По старому стилю в праздник сегодня чтят епископа Кузьму Халкидонского.

Наши предки этот народный праздник посвящали важнейшему делу - посевам. Всей семьей от детей до стариков собирались на огороде и занимались посевами овощей. В первый день мая высаживали картошку, бобовые, цветы, пересаживали рассаду в открытый грунт. По приметам, всё посаженное сегодня прекрасно приживется, поэтому владельцам участков лениться не стоит.

Чтобы растения быстрее росли и дали богатый урожай, грядки поливали колодезной или святой водой. Также при перекапывании грунта в него закапывали скорлупу пасхальных крашанок.

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Хозяйки в народный праздник 1 мая собирали сезонные травы и растения, целебные дикие цветы, древесные почки. У смородины и крыжовника срывали молодые листочки, которые позднее использовали в консервации.

День считается неудачным для поездок, поскольку издавна в этот период погода была непредсказуемой и с частыми дождями. Люди боялись, что дорога покроется грязью, поэтому в путь не отправлялись. Также на этот период откладывали рыбалку, поскольку рыбы начинают откладывать икру.

Услышать в праздник 1 мая ласточку или кукование кукушки - очень счастливая примета. У такого человека все дела будут получаться.

1 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру активные, энергичные, бодрые. Могут заниматься несколькими делами одновременно и во всем преуспевать. Общительные и страдают от длительного одиночества. Их главными недостатками является отсутствие самокритики и упрямство.

Что нельзя делать 1 мая

Не жалуйтесь на свою жизнь и проблемы, иначе их станет еще больше.

Запрещено ловить рыбу, поскольку продолжается сезон нереста.

Если у домашнего скота родился ягненок, теленок или козленок, то нельзя показывать новорожденного незнакомцам, чтобы не сглазили.

Ничего не давайте в долг, иначе одолженное вам не вернут.

Лениться, бездельничать, откладывать на потом важные дела - к неудачам по жизни.

Приметы погоды 1 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Пошел дождь - к богатому урожаю зерновых в этом году.

Солнечная, теплая погода - к погожему августу.

Утром появилась роса, а к обеду испарилась - к улучшению погоды.

Если между деревьев появилась паутина, то больше не будет морозов.

Рябина уже зацвела - лето будет раннее.

На каких растениях сидят пчелы, те хорошо уродят летом.

Какой первый день мая, таким весь месяц будет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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