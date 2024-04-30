Православная церковь Украины 1 мая по новому стилю чтит память пророка Иеремия, митрополита Макария Киевского и благоверной Тамары, царицы Грузинской. По старому стилю в праздник сегодня чтят епископа Кузьму Халкидонского.
Наши предки этот народный праздник посвящали важнейшему делу - посевам. Всей семьей от детей до стариков собирались на огороде и занимались посевами овощей. В первый день мая высаживали картошку, бобовые, цветы, пересаживали рассаду в открытый грунт. По приметам, всё посаженное сегодня прекрасно приживется, поэтому владельцам участков лениться не стоит.
Чтобы растения быстрее росли и дали богатый урожай, грядки поливали колодезной или святой водой. Также при перекапывании грунта в него закапывали скорлупу пасхальных крашанок.
Хозяйки в народный праздник 1 мая собирали сезонные травы и растения, целебные дикие цветы, древесные почки. У смородины и крыжовника срывали молодые листочки, которые позднее использовали в консервации.
День считается неудачным для поездок, поскольку издавна в этот период погода была непредсказуемой и с частыми дождями. Люди боялись, что дорога покроется грязью, поэтому в путь не отправлялись. Также на этот период откладывали рыбалку, поскольку рыбы начинают откладывать икру.
Услышать в праздник 1 мая ласточку или кукование кукушки - очень счастливая примета. У такого человека все дела будут получаться.
1 мая - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру активные, энергичные, бодрые. Могут заниматься несколькими делами одновременно и во всем преуспевать. Общительные и страдают от длительного одиночества. Их главными недостатками является отсутствие самокритики и упрямство.
Что нельзя делать 1 мая
Не жалуйтесь на свою жизнь и проблемы, иначе их станет еще больше.
Запрещено ловить рыбу, поскольку продолжается сезон нереста.
Если у домашнего скота родился ягненок, теленок или козленок, то нельзя показывать новорожденного незнакомцам, чтобы не сглазили.
Ничего не давайте в долг, иначе одолженное вам не вернут.
Лениться, бездельничать, откладывать на потом важные дела - к неудачам по жизни.
Приметы погоды 1 мая
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Пошел дождь - к богатому урожаю зерновых в этом году.
- Солнечная, теплая погода - к погожему августу.
- Утром появилась роса, а к обеду испарилась - к улучшению погоды.
- Если между деревьев появилась паутина, то больше не будет морозов.
- Рябина уже зацвела - лето будет раннее.
- На каких растениях сидят пчелы, те хорошо уродят летом.
- Какой первый день мая, таким весь месяц будет.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.