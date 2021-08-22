В этот день христианская церковь почитает память нескольких святых

Святой Матфий с самого детства изучал Слово Божие по Священным Книгам. В тот день, когда Иисус явил себя миру, Матфий поверил в него и следовал за ним, за что был избран в число 70 учеников. В его честь люди отмечают народный праздник 22 августа - день Матвея.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти апостола Матфия

Именно он был избран в число 12 апостолов вместо Иуды, проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее. Много путешествовал по миру с проповедями о Слове Божием. Многих людей обратил в христианскую веру.

Однажды иудейский первосвященник Анан, который ненавидел Христа, давший приказ убить апостола Иакова, приказал схватить Матфия и представить на суд. На суде Матфий исповедовал христианство и говорил, что Иисус - единственный Мессия и истинный Бог. За это его побили камнями, а затем отсекли голову.

Праздник 22 августа - день памяти святых мучеников

Читайте также22 августа 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьЛев Исаврянин лишил престола патриарха германа и заключил в темницу. Отдал приказ уничтожить все иконы. В Константинополе над дверьми храма находилась икона Спасителя, сделанная из меди. Новый патриарх и император приказали снять ее. Приставили лестницу, воин начал взбираться вверх, а горожане стали отталкивать лестницу от стены, чтобы воин не смог прикоснуться к иконе.

Он упал и разбился, а император казнил всех, кто участвовал в мятеже. Некоторые православные (Иулиан, Маркиан, Иоанн, Иаков, Алексий, Димитрий, Леонтий, Фотий и Петр) оказались в темнице, где их жестоко наказывали. Каждый стойко вынес мучения ради Христа. Их жестоко пытали, а затем отрубили головы.

Приметы 22 августа

дождь в этот день - к плохой погоде до конца лета;

сильные ветры - к холодной зиме;

тихая и спокойная погода - к поздней зиме и теплой осени.

Что сегодня нельзя делать

На Матвея запрещено носить металлические украшения, пить лекарственные снадобья и смотреть на Луну.

Что можно делать 22 августа

Православные в этот день уделяют особое внимание чтению Библии и посещению храмов. Не забывают поститься, так как длится Успенский пост. Люди собирают зелень с огорода и заготавливают ее впрок.

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Автор: Кристина Кащавцева