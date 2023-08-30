Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

31 августа в церкви чтят память священномучеников Флора и Лавра, а также память иконы Божией Матери "Всецарица". Чем известны святые, в чем помогает одна из самых знаменитых чудотворных икон, традиции и запреты на церковный праздник - в материале.

31 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Флор и Лавр были родными братьями и жили во II веке в Иллирике (сейчас это Балканский полуостров). Братья были талантливыми каменщиками, поэтому правитель города отправил их строить языческий храм. Братья занялись возведением, хотя сами исповедовали христианскую веру и проповедовали ее. Плату за свою работу Флор и Лавр отдавали нуждающимся.

Известен случай, когда сыну языческого жреца попал осколок в глаз и сильно повредил. Братья стали молиться за здоровье и произошло чудо - глаз заживился, а жрец и его сын тут же уверовали в Христа.

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В достроенном храме Флор и Лавр, собравшись вместе с другими христианами, поставили крест вместо языческих идолов и совершили молитву. И тут же поплатились за это. Правитель-язычник приказал всех бросить в огонь, а братьев - в колодец и засыпать землей. Спустя время нашли мощи святых, которые оказались нетленны, и перенесли их в Константинополь.

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Икона "Всецарица" (греч. Παναγία Παντάνασσα, Пантанасса) - это одна из самых знаменитых в мире чудотворных икон. Ее оригинал хранится в монастыре Ватопед, на Афоне в Греции. Это небольшая икона XVII века, к которой постоянно в монастырь идут паломники. Икона считается чудотворной - известны случаи, когда люди исцелялись от рака после молитвы перед "Всецарицей". Также к Богоматери за помощью обращаются родители, чьи дети попали под зависимость от наркотиков.

Копию этой иконы греческие монахи подарили Покровскому монастырю в Харькове.

Святых и икону почитают 31 августа по нынешнему календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать их будут 18 августа.

Народные приметы на 31 августа

По приметам дня ориентировались, какими будут погода в ближайшее время, а также начало осени:

если день ясный и погожий - жди скоро непогоду;

облака низко плывут - начнутся затяжные дожди;

день выдался очень жаркий - сентябрь будет с дождями;

корень у полыни толстый - следующий год будет урожайный.

В народном календаре 31 августа - праздник Флора и Лавра Лошадников. Предание говорит о том, что когда нашли мощи праведников, то в округе прекратился мор скота. С того времени братьев Флора и Лавра почитают как покровителей домашних животных. С этого дня начинаются осенние заморозки.

31 августа - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько запретов:

нельзя ругаться, особенно с близкими;

категорически запрещено обижать животных - то ли собаку, то ли лошадь, то ли кролика;

нельзя заставлять лошадей работать;

нельзя лениться, отказываться или уклоняться от работы - долго придётся без дела сидеть.

По народным приметам в этот день желательно носить светлые вещи, а от темных лучше отказаться.

Что можно делать 31 августа

У чудотворной иконы "Всецарица" просят исцеления от тяжких болезней и зависимостей. Святым Флору и Лавру молятся о здравии домашних животных.

В старину в этот день было принято ухаживать за лошадьми - их не задействовали в работе, а чистили и хорошо кормили. Иногда даже водили к церкви, чтобы их окропили святой водой.

Также в этот день принято собирать полынь. Ее приносили в дом и клали в укромное место - считалось, что такой оберег защищает дом от зла, бед, невзгод и недобрых людей.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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