9 ноября - 313-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 52 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день против фашизма и антисемитизма, День вечно живого хаоса, Международный день книги Мировых рекордов Гиннесса, День рождения неоновой рекламы, Всемирный день лизинга, Международный день антиядерных акций.

В Украине - День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, в США - День штата Луизиана, День греческого йогурта, День юных читателей, День "Сходите в художественный музей", День мясного "хлеба", День чикенбургера, Всемирный день свободы, в Испании - Праздник Девы Мари Альмуденской, Фестиваль оливок, в Швеийцарии, Германии, Австрии - День изобретателя, в Германии - Судьбоносный день, в Бразилии - День отелей, День моделей, в Азербайджане - День государственного флага, в Камбодже - День независимости, в Индии - День штата Уттаракханд.

Памятные даты 9 ноября, годовщины и события

В 1911 году француз Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу.

В 1927 году в Китае была обнаружена гигантская панда.

9 ноября 1961 года владелец ливерпульского магазина грампластинок Брайан Эпстайн посетил кафе "Кэверн Клаб", где услышал четверку молодых музыкантов, именовавшихся The Beatles. За две недели до этого в его магазин зашел человек, искавший диск этой рок-группы. Брайан страшно удивился: о "битлах" он не слышал. Первое впечатление у него было двояким. Очарованный песнями, он был недоволен внешним видом и поведением музыкантов. Но загорелся мыслью стать менеджером группы.

Читайте также9 ноября: народный праздник и приметы, что нельзя делатьБрайан мало подходил на эту роль. У него совсем не было опыта в музыкальном бизнесе. К тому же он был не похож на ребят из группы. Однако после нескольких встреч парни дали ему свое согласие. Став менеджером "The Beatles", Брайан начал заниматься самой важной неотложной задачей - создавал сценический образ, приучал их к дисциплине, работал над их внешним видом, учил подавать свою музыку. Позже Джон Леннон сожалел о том, что "The Beatles" так сильно "отполировали".

Эпстайн сумел "раскрутить" ливерпульцев, запретил им выступать за низкие гонорары, надел на них элегантные черные костюмы, купленные на собственные деньги, договорился с лучшими студиями, - в общем, "срежиссировал" битломанию, охватившую мир с осени 1963 года. Эпстайн неожиданно умер в 1967 году, и эта потеря стала началом конца The Beatles.

В 1979 году вследствие ошибки американского компьютера системы NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки\North American Aerospace Defense Command), сообщившего о советском ядерном нападении, в США была объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны. Позднее было установлено, что причиной инцидента стала компьютерная лента, предназначенная для отработки действий при ракетном нападении, которая была ошибочно загружена в компьютер, находящийся на боевом дежурстве.

В 1989 году в ночь с 9 на 10 ноября был открыт свободный проход граждан из Восточной в Западную часть Берлина. Началось разрушение Берлинской стены. Сооружение Берлинской стены - одного из самых известных символов "холодной войны" - было начато 13 августа 1961 года. Сначала это были, главным образом, проволочные заграждения, которые затем превратились в бетонную стену высотой до пяти метров с протянутой поверху колючей проволокой и со сторожевыми вышками. Длина разделявшей город стены была 45 километров плюс 120 километров вокруг Западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР.

Читайте такжеЧерная Пятница 2021: когда начнутся распродажи в украинских магазинахСтена должна была сократить количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, число которых росло из года в год (до начала возведения стены из ГДР на запад бежали до двух миллионов человек). Западные страны выступили с протестом, в ГДР и ФРГ проходили демонстрации возмущенных немцев, но это не привело ни к каким результатам. С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра, где стояли дома, разрушенные в войну. С западной стороны люди подходили к стене, рисовали на ней карикатуры и писали призывы к миру. 9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима в ГДР, немедленно началось разрушение стены ликующими берлинцами.

Вскоре большая ее часть была разобрана на сувениры. Сейчас существует Музей Берлинской стены, где рассказывается, на какие ухищрения шли люди, чтобы преодолеть ее. Например, одна супружеская пара буквально катапультировала своего ребенка через стену. В ноябре 2004 года, в 15-ю годовщину падения Берлинской стены, в столице Германии состоялась торжественная церемония открытия памятника Берлинской стене.

Он представляет собой восстановленный участок стены длиной 200 метров на месте контрольно-пропускного пункта "Чарли", главного перехода между западной и восточной частями Берлина. Рядом поставлены 1065 крестов в память о людях, убитых в 1961-1989 годах при попытке бежать из Восточной Германии в Западную. Впрочем, точная цифра погибших едва ли может быть названа, так как данные из разных источников сильно отличаются.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 ноября чтит память Нестора Летописца - монаха Киево-Печерского монастыря, последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Он считается одним из авторов "Повести временных лет".

Что сегодня нельзя делать

Если дали обещание, то его нужно выполнить. Возможны скандалы и ссоры, но постарайтесь их избежать. На язвительные замечания даже самых близких людей не реагируйте. Не занимайтесь тем, что может навредить глазам. В этот день они особенно уязвимы. Также постарайтесь не рисковать.

Приметы на 9 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

утром на деревьях иней - к морозам;

утром стелется туман - к оттепели.

Именины 9 ноября

Именины у Андрея, Николая, Ивана, Степана, Сергея и Максима.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева