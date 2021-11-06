6 ноября - 310-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 55 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день мужчин, Международный день памяти животных, погибших от рук человека, День винного туризма, Всемирный день без бумаги, День сумчатого муравьеда (День намбата), День ориентирования без компаса, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооружённых конфликтов.

В США - День игры на улице, День бизона, День руководителя команды, День баскетбола, День начос, День уничтожения тыквы, День сосиски и квашеной капусты, День дегустации вина, День домашнего пивоварения, День гигантского омлета, День саксофона, в Швеции, Финляндии - День всех святых, в Норвегии - Праздник солёной рыбы Ракфиск, в Туркменистане - День здоровья, в ЮАР - День детей, в Таджикистане - День Конституции, в Индии - Праздник братьев и сестёр "Бхаубидж", в Аргентине - День банковского работника, в Финляндии - День кекри, День шведской культуры, в Доминикане - День Конституции, в Швеции - День памяти короля Густава II Адольфа, в Марокко - День Зелёного марша, в Португалии - День блаженного Нуно.

Памятные даты 6 ноября, годовщины и события

6 ноября 1492 года Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев - табакокурением. Это произошло на острове Куба. Туземцы держали во рту скатанные из какой-то травы и тлеющие с одного конца трубки, которые они называли "тобако", и время от времени выпускали из носа ароматный дым.

Читайте также6 ноября: народные обычаи и традиции, что запрещено делатьТак европейцы впервые познакомились с табакокурением. Проникновению табака в Европу способствовал монах Роман Панэ, который во время второй экспедиции Колумба побывал в Америке в качестве миссионера. Он привез в Испанию табачные семена и стал выращивать это растение как декоративное.

Уже в 1496 году первые табачные плантации появились в Испании, в 1559 году - в Португалии, а оттуда, в 1560 году - во Франции. В конце 16 - начале 17 веков курение распространилось и на другие материки. В Средней Азии и странах Востока табак закладывали под язык или за щеку, из высушенных листьев готовили нюхательный порошок. Увлечение табаком было настолько сильным, что данному растению стали приписывать лечебные свойства, считая его чуть ли не панацеей. Так, французский посол в Португалии Жане Нико преподнес королеве Екатерине Медичи листья и семена табака для бодрости, а также как средство от головной боли и многих болезней.

В знак благодарности королева назвала "чудодейственное лекарство" именем своего посланника - никотин. Неумеренное потребление табака нередко приводило к тяжелым отравлениям, что побудило власти и церковь начать борьбу с курением. В Америке, например, курильщиков казнили, в Турции - сажали на кол, в Италии - отлучали от церкви и заживо замуровывали в стены. Еще в 1604 году английский король Яков I в труде "О вреде табака" писал: "Курение - отвратительный для зрения, омерзительный для обоняния, вредный для мозга и опасный для легких обычай".

В 1887 году был основан шотландский футбольный клуб "Селтик".

В 1987 году была открыта станция Киевского метрополитена "Ленинская", ныне "Театральная".

В 1995 году был выпущен последний альбом Queen с участием Фредди Меркьюри.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 ноября чтит икону Богородицы "Всех скорбящих Радость". Другие названия праздника: "Светец", "Скорбящая Божья Мать", "День Арефы", "Афанасий". Сегодня также отмечается Дмитриевская родительская суббота, когда христиане поминают усопших родных.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нужно сдерживать себя от эмоций, а их будет много. Не проявляйте высокомерие, брезгливость и злость. Также лучше не идти на необоснованные риски. Постарайтесь быть осторожнее с зеркалами.

Приметы на 6 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

вороны в стаи собираются - к обильному снегопаду;

на деревьях еще остались листья - зима будет морозной.

Именины 6 ноября

Именины у Афанасия, Алексея, Ираклия, Лаврентия, Николая, Петра, Ивана и Виктории.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева