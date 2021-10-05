5 октября - 278-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 87 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день учителя, День "Сделайте что-нибудь приятное", Международный день против проституции, Всемирный день Джеймса Бонда, День шикарного шпиона.

В США - День штата Род-Айленд, День "Будь прикольным", День рассказывания историй, День фруктов на работе, День яблочного десерта бетти, День "Поцелуй борца", в Таиланде - Фестиваль вегетарианцев, в Боливии - День инженера, в Таджикистане - День государственного языка, в Кыргызстане - День уголовного розыска, в Кирибати - День образования, в Камбодже - Праздник предков "Пчум Бен", в Вануату - День Конституции, в Португалии - День республики, в Испании - Праздник святого Фройлана, в Индонезии - День вооружённых сил.

Памятные даты 5 октября, годовщины и события

5 октября 1502 года мореплаватель Христофор Колумб открыл Коста-Рику.

В 1933 году в этот день за национализм был уволен из знаменитого харьковского театра "Березиль" его организатор, украинский режиссер Лесь Курбас. Он переехал в Москву, где работал режиссером-постановщиком в Малом и Еврейском театрах. Был арестован 26 декабря 1933 года по делу "Украинской военной организации".

Читайте такжеПоздравления с Днем учителя: оригинальные стихотворения и яркие открытки к празднику28 февраля 1934 года этапом был отправлен в Харьков. В апреле 1934 года был приговорен к 5 годам исправительно-трудовых работ, а в октябре 1935 года был сослан на Соловки. Все это время он ставил спектакли в местах заключения. 9 октября 1937 года Курбас был приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 3 ноября 1937 года, реабилитирован в 1957 году. Символическая могила Курбаса находится на городском кладбище Харькова. В 2002 в Киеве ему был установлен памятник.

В 1991 году 5 октября СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Советский Cоюз принимал участие в Бреттон-Вудской конференции 1944 года, в ходе которой и были образованы МВФ и Всемирный банк, но позже, на фоне начавшейся холодной войны, не ратифицировал уставные документы и не вступил в эти организации. Первые контакты СССР с МВФ и ВБ относятся к концу 1988 года.

В сентябре 1989 года на 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Советский Союз официально заявил о желании установить отношения с фондом. Однако западные страны ему отказали. По предложению президент США Джорджа Буша-старшего на встрече G7 с президентом СССР Михаилом Горбачевым в Лондоне в июле 1991 года была достигнута договоренность о предоставлении стране статуса ассоциированного члена фонда, не предусмотренного уставом. В том же месяце СССР направил официальную заявку на полноправное вступление в МВФ. Ассоциированный статус был предоставлен 7 октября.

Читайте также4 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьК тому времени внешний долг СССР, а впоследствии и России, как его правопреемницы, превышал 65,3 млрд долларов, что делало вопрос о вступлении в МВФ особенно актуальным для СССР ввиду доступа к кредитам. После развала СССР к МВФ были присоединены все бывшие советские республики. Перед фондом встала задача определить для каждой из них квоту (членский взнос) - важнейший источник финансирования МВФ, размер квоты зависит от экономики страны и ее золотовалютного запаса и влияет на доступ страны к финансовым ресурсам фонда и на право голоса. Однако на тот момент статистические данные этих стран были несовместимы с показателями, принятыми на Западе, в связи с этим МВФ вновь предпринял меры, не зафиксированные в уставе.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 октября чтит память пророка Ионы и священномученика Фоки Синопского, епископа. Другие названия праздника: "День Ионы", "День Фоки", "Фока-ветроградарь", "Листопадная", "Листодер".

Что сегодня нельзя делать

В память об Ионе, который выжил в утробе кита, нельзя есть рыбу - это считается грехом. Ее нельзя также покупать и продавать. Если в лесу встретите старичка с лукошком, уходите от него подальше, это может быть Леший. День хорошо подойдет для супружеских отношений и домашних праздников.

Приметы на 5 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

гремит гром - осень будет теплой, а зима - холодной;

утром заморозки - зима будет ранней;

вечером туман - к улучшению погоды.

Именины 5 октября

Именины у Макара, Петра, Фёдора, Фоки, Кузьмы, Николая, Мартина, Андрея, Александра, Феофана, Апполинария и Бартоломея.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева