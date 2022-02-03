3 февраля - 34-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 331 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день нежности, Всемирный день свободной любви, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, День золотистого ретривера.

В Канаде - День свитера, в США - День женщины-врача, День пропавших без вести людей, День, когда умерла музыка, День американского художника, Вечер свидания со своей собакой, День морковного торта, День ледяного червя, День обручального кольца, в Японии - Праздник изгнания злых духов "Сэцубун", во Вьтнаме - День Коммунистической партии, в Таиланде – День ветеранов, в Мозамбике - День героев, в Гондурасе - Праздник Девы Марии из Суйяпы.

Памятные даты 3 февраля, годовщины и события

В 1637 году произошла "Тюльпаномания" в Нидерландах. Число продающих луковицы тюльпанов превысило число покупающих. Началась биржевая паника. Всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены.

В 1815 году в Швейцарии была основана первая в мире фабрика по производству сыра.

В 1870 году вступила в силу 15 поправка к Конституции США, которая прямо запрещала ограничение активного избирательного права по признаку расы, цвета кожи или в связи с прежним положением раба.

Читайте такжеПравославные праздники в феврале: что и когда отмечают верующиеВ 1931 году произошло землетрясение в Хокс-Бей на Северном острове Новой Зеландии. Погибли 256 человек. Долгое время землетрясение оставалось самым смертоносным стихийным бедствием в Новой Зеландии.

В 1958 году в Гааге был подписан договор о создании Бенилюкса, экономического союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

В 1959 году в авиакатастрофе в штате Айова погибли восходящие звезды рок-н-ролла Ричи Валенс, Биг Боппер и Бадди Холли. День их гибели вошел в историю как "День, когда умерла музыка".

В 1972 году в Иране, в стране с засушливым климатом, начался один из самых страшных природных катаклизмов в истории страны. Пришедшая с Кавказа пурга бушевала в течение шести дней. Погибли 4 тысячи человек. Эта метель считается самой смертоносной в истории. Для сравнения: самый разрушительный торнадо, произошедший в Бангладеш в 1989 году, унес 1300 жизней.

Читайте такжеТри знака Зодиака умеют импровизировать – астрологВ 1994 году Верховная Рада Украины ратифицировала в полном объеме Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).

В 2005 году в Китае вышла в свет самая дорогая в мире газета. Специальный выпуск Economic Daily в городе Шэньчжэнь был напечатан на золотой бумаге (один экземпляр газеты обошелся в 8000 долларов).

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 февраля чтит память преподобного Максима Грека, в народе день называют Максимов. Он был утешителем, помогал людям в бедах. Ему также молились о заступничестве за вдов и сирот. На Максима желательно помириться со всеми, с кем были в ссоре.

Если вас беспокоит какая-то проблема, пойдите в церковь и помолитесь о помощи в сложной ситуации. Еще в этот день можно пойти в лес, найти березу и прижаться к ней, рассказать обо всем, что тревожит. Говорят, что на обратном пути правильное решение обязательно найдется. Если сегодня сделать доброе дело, то добро к вам вернется сторицей.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя пришивать пуговицы - не избавитесь от старых проблем. Также нельзя ругаться и ссориться.

Приметы на 3 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

ясная погода - к затяжным морозам;

сильный ветер - к метели.

Именины 3 февраля

Именины у Агнии, Валериана, Евгения и Максима.

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