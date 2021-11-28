28 ноября - 332-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 33 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день Библии, Всемирный день сострадания, День красной планеты.

В Украине - День работника системы финансового мониторинга, в Сингапуре - День бабушек и дедушек, в США - Воскресенье маленькой пивоварни, День остатков индейки, День "Сделай свою голову", День французских тостов, в Беларуси – Пилиповка, в Туркменистане - Праздник сбора урожая хлопка, в Бурунди, Конго - День республики, в Мьянме - Национальный праздник, в Британии - День Бедфордшира, в Мавритании - День независимости, в Румынии - День Буковины, в Панаме - День независимости от Испании.

Памятные даты 28 ноября, годовщины и события

В этот день в 1660 году в Лондоне 12 джентльменов из кружка "Любители наук", собиравшиеся компанией почти еженедельно в течение 15 лет, составили документ, в котором заявили о решении основать "Коллегию для развития физико-математического экспериментального знания" под латинским девизом "Nullius in vеrba" - "Не верить на слово". Эта дата и является днем создания научного Лондонского королевского общества. В 1662 году король Карл II подписал хартию об учреждении под своим патронатом "Лондонского королевского общества", которое, по сути, стало Английской академией наук. Она и поныне процветает.

Читайте такжеВыходные дни декабря 2021: сколько будем работать и отдыхатьЛондонское королевское общество - самоуправляемая частная организация, формально не связанная с деятельностью правительственных научных учреждений. Общество играет важную роль в организации и развитии научных исследований в Великобритании и действует как совещательный орган при решении вопросов научной политики. В разные годы президентами Лондонского королевского общества были Кристофер Рен, Исаак Ньютон, Томас Генри Хаксли, Эрнест Резерфорд, Джозеф Листер и другие. Его членами являются многие лауреаты Нобелевской премии.

В 1943 году в этот день началась Тегеранская конференция глав трех союзных держав: СССР - Сталин, США - Рузвельт, Великобритания - Черчилль. Она продлилась до 1 декабря и была призвана разработать окончательную стратегию борьбы против Германии и ее союзников. Основные вопросы - открытие второго фронта в Западной Европе и послевоенная карта мира.

Читайте такжеГороскоп на 28 ноября 2021: что завтра ждет все знаки ЗодиакаВ 1974 году 28 ноября состоялось последнее выступление на сцене легендарного "битла" Джона Леннона во время концерта Элтона Джона в "Мэдисон Сквер Гарден". 8 декабря 1980 года Леннон был убит Марком Дэвидом Чепменом выстрелами в спину у дверей собственного дома. Чепмен перед убийством взял у Леннона автограф на обложку нового альбома певца "Double Fantasy".

Леннон был кремирован в крематории кладбища Фернклифф (Гринбург, Вестчестер, штат Нью-Йорк), его прах был передан жене Йоко Оно, которая развеяла его в Центральном парке Нью-Йорка. Чепмен за свое преступление отбывает пожизненное заключение. Уже десять раз он подавал прошение о досрочном освобождении, последний раз в августе 2018 года, но всегда получал отказ.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 ноября чтит память мучеников Самона, Гурия и Авива, которые были известны как целители, им стоит молиться для избавления от зубной боли. Гурий почитался также как помощник в лечении глазных болезней. Другие названия праздника: "Гурий", "Гурьян", "Зубной целитель".

Еще 28 ноября начинается Рождественский пост, который также еще называется Филипповка. Пост продлится 40 дней и завершится на Рождество Христово - 7 января.

Что сегодня нельзя делать

Так как начинается Рождественский пост, то есть вещи, которые нельзя делать ни сегодня, ни в любой другой день поста. Запрещено грешить, не обижайте людей и не обижайтесь сами. Нельзя убирать дом вечером, чтобы не встретить Рождество с нечистью. Не скупитесь, иначе благополучие оставит ваш дом. Не стоит ходить на охоту и рыбалку.

Приметы на 28 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

снег накрыл землю - он не растает до весны;

снега выпало больше обычного - быть богатому урожаю.

Именины 28 ноября

Именины у Дмитрия, Никиты, Петра и Николая.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева