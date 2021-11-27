27 ноября - 331-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 34 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 14 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День поддержки черепах, День слушания музыки вечернего города, Международный день системного инженера, Международный день осведомлённости об ауре.

В Украине - День памяти жертв голодоморов, в Испании - День учителя, в США - Суббота малого бизнеса, День электрогитары, День вяленого мяса, День баварского кремового пирога, на Кубе - День памяти студентов-медиков, в Венесуэле - День военной авиации, в Шри-Ланке - День великих героев, в Таиланде - День здравоохранения, в Британии - День Ланкашира, в Бразили - День специалиста по охране труда.

Памятные даты 27 ноября, годовщины и события

27 ноября 1895 года в Париже Альфред Нобель - создатель динамита, шведский химик и инженер - подписал свое знаменитое завещание, согласно которому большая часть его состояния должна была пойти на создание фонда и учреждение премии для поощрения первооткрывателей в области физики, химии, физиологии и медицины, а также литераторов и тех, кто больше всего сделал в пользу мира, вне зависимости от национальности.

Читайте такжеВыходные дни декабря 2021: сколько будем работать и отдыхатьПремии в области науки и литературы предусматривалось вручать в Швеции, а премию мира - в Норвегии. С этого завещания и началась история Нобелевской премии, фонд которой составил 31 миллион крон. Кстати, Нобель задумался об учреждении премии после того, как в 1888 году прочитал во французской газете опубликованный по ошибке некролог на самого себя под названием "Торговец смертью мертв". Он решил исправить отношение к нему человечества и придумал премию. 10 декабря 1896 года Альфред Нобель скончался в Италии от инсульта. Позднее эта дата будет объявлена Днем Нобеля.

После вскрытия завещания родственники остались крайне недовольны. Шведский король Оскар II тоже высказал свое "фе", он не хотел, чтобы финансы уходили из страны даже в форме премий за мировые заслуги. Но в июне 1898 года родственники Нобеля подписали соглашение об отказе от дальнейших претензий на капитал, получили одобрение правительства Швеции и основные положения, связанные с присуждением премий.

Читайте такжеКогда День Святого Николая в Украине: дата праздника, приметы, что подарить детямВ 1900 году устав Нобелевского фонда и регламентационные правила были подписаны королем Швеции. Впервые премия была присуждена в 1901 году. На сегодня Нобелевская премия - самая престижная награда в области физики, химии, физиологии, медицины, экономики, литературы и мира.

В этот день в 1906 году в Турине была основана итальянская автостроительная компания Lancia. Ее основателями являются известный гонщик Винченцо Лянча и его компаньон Клаудио Фоджолин. Год спустя из ворот завода выехал первый автомобиль под маркой Lancia.

В 1918 году правительством гетмана Павла Скоропадского была основана Национальная академия наук Украины. Владимир Вернадский - ученый-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель - стал членом-основателем и первым президентом НАН.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 ноября чтит память святого апостола Филиппа. Этот день является последним перед началом великого Рождественского поста. Другие названия праздника: "Филипповки", "Филиппово заговенье", "Куделица".

Что сегодня нельзя делать

Не ссорьтесь, не спорьте, не злитесь. Если проведете день мирно и с хорошим настроением, то вам будет во многом везти долгое время. Не начинайте новые дела, иначе вас ожидают финансовые проблемы.

Приметы на 27 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

ясный день - год будет неурожайным;

много снега - к длительным дождям весной;

сильно каркают вороны - к оттепели;

деревья в инее - к урожайному году.

Именины 27 ноября

Именины у Григория, Анны, Дмитрия и Виктора.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева