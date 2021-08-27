27 августа - 239-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 126 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 14 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день бокса, День первого поцелуя, День мемов, Международный день лотереи.

В Украине - День сала, в США - День Линдона Бэйнса Джонсона, День нефти, День Тарзана, День запеченного крема, День любителей бананов, День "Просто так", Пятница "Прости своего врага", в Молдове - День независимости, на Кипре - Винный фестиваль в Лимассоле, в Гвинее - День женского восстания.

Памятные даты 27 августа, годовщины и события

В этот день в 1783 году над Парижем был осуществлен первый полет шарльера - аэростата, наполненного "летучим газом". Запустил воздушный шар, наполненный водородом, французский физик-изобретатель Жак Шарль, будущий президент Французской академии. Правда, этот эксперимент прошел спустя два с половиной месяца после запуска воздушного шара братьев Монгольфье. Шарль до последнего дня своей жизни оспаривал у братьев первенство в воздухоплавании.

В 1855 году в Лондоне была продемонстрирована походная кухня, на которой пищу для батальона приготовили, используя 21 кг дров вместо обычных 800 кг.

В 1859 в этот день полковник Эдвин Дрейк близ американского города Тайтатствилла, штат Пенсильвания, пробурил первую нефтяную скважину. Эта дата считается началом развития американской нефтяной промышленности.

В 1875 году французский химик Лекок де Буабодран открыл предсказанный Менделеевым элемент галлий.

В 1900 году в Англии открылось движение первых междугородних автобусов.

В 1908 году в Бельгии был создан футбольный клуб "Андерлехт".

В 1912 году Эдгар Райс Берроуз опубликовал в журнале первый рассказ о приключениях Тарзана.

Читайте такжеВыходные в сентябре 2021 - график праздничных дней27 августа 1940 года в Нью-Йорке была продемонстрирована первая цветная электронная система, пригодная для практического применения, автором которой был венгерский эмигрант Питер Карл Голдмарк. Работы по усовершенствованию этого изобретения продолжались до 1950 года, а в 1951 году американская радиовещательная компания CВS (Columbia Broadcasting System) открыла цветное телевещание в Нью-Йорке, Бостоне и других городах США. С 1953 года в США было начато цветное телевещание по системе NTSC, ставшей стандартной в Канаде и других странах Западного полушария, а также в Японии.

В 1946 году в США было испытано автоматически катапультирующееся кресло пилота.

В 1955 году вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса. История "Книги рекордов Гиннесса" началась в 1951 году. На одной великосветской английской вечеринке возник шуточный спор о том, какая из европейских птичек летает быстрее всех: золотая ржанка или шотландская куропатка. Один из участников этого спора, сэр Хью Бивер, вернувшись домой, вдруг решил собрать информацию о всяких нестандартных рекордах и издать об этом книгу. Ее решено было назвать "Гиннесс", в честь древнего родового имени семейства сэра Хью. Для подготовки издания в Лондоне было создано особое агентство, регистрировавшее разнообразные любопытные достижения. Работа над книгой была поручена владельцам одного из информационных агентств – братьям Норрису и Россу Макуиртерам.

Читайте такжеГороскоп на 26 августа: что ждет завтра все знаки ЗодиакаВ процессе сбора информации, были рассмотрены многочисленные факты о множестве рекордов и собраны свидетельства авторитетных экспертов, по поводу их подлинности. В результате 27 августа 1955 года первый тираж "Гиннесса" объемом 198 страниц увидел свет. На следующий год "Книга" возглавила список британских бестселлеров. С тех пор это справочное издание ежегодно фиксирует сведения о выдающихся достижениях людей и животных, уникальных явлениях и курьезах.

К примеру, 27 августа 1994 года гиннессовские эксперты зафиксировали рекордную дальность плевка вишневой косточкой – 28,98 м, выполненного неким Хорстом Ортманном в немецком Лангентале. Сегодня "Книга рекордов Гиннесса", издаваемая ежегодно тиражом свыше 80 миллионов экземпляров на 40 языках, продается в более чем 100 странах мира.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 августа чтит память Михея Морасфитянина, одного из 12 малых пророков. Другие названия праздника: "Михей", "Камнеклад", "Камнерез". В этот день по силе ветра судили о предстоящей погоде.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя лениться - накличете на себя беду. А если кто-то вам предложит товар, не отказывайтесь. Все, что вы купите, поверью принесет удачу.

Приметы на 27 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

сильный ветер - сентябрь будет дождливым и холодным;

листья тополя покрылись влагой - к дождю;

день безветренный - зима не будет суровой.

Именины 27 августа

Именины у Аркадия, Владимира, Алексея, Евы, Матвея, Феодосия, Фёдора, Михея, Василия, Евдокии, Александры и Николая.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева