25 сентября - 268-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 97 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день фармацевта, Всемирный день мечты, Всемирный день лёгких, Международный день кролика, Европейский день грибов, День математических рассказов, Международный день кружева, Международный день осведомлённости об атаксии, День "Сохраните свои фотографии".

В Молдове - День бабушки, в США - День дочери, День государственных земель, День охоты на призраков, Суббота "Проверьте детское автокресло", День экологии дикой природы, День смитсоновского музея, День психотерапии, День кесадильи, День настройки, День "Удививших одним хитом", День администраторов исследований, День охоты и рыбной ловли, День "запойного" просмотра сериалов, День лобстера, День комиксов, День приготовления пищи, День работников общественного питания, День пекарни, День крабового мяса, в Швейцарии - День святого Николая из Флюэ, в Беларуси - Фестиваль "Дожинки", в Мозамбике - День вооружённых сил, во Франции - День революции, День признания харки.

Памятные даты 25 сентября, годовщины и события

В этот день в 1493 году Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке.

В 1513 году испанский конкистадор Васко де Бальбоа со своим отрядом пересек Панамский перешеек и стал первым европейцем, достигшим Тихого океана.

В 1789 году Конгресс США предложил принять 12 поправок к конституции, известные ныне как "Билль о правах".

В 1818 году английский врач-акушер Джеймс Бландел провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку. Это коснулось пациентки с послеродовым кровотечением. Используя в качестве донора мужа пациентки, Бланделл взял у него почти 4 унции крови из руки и с помощью шприца перелил женщине. В 1825-1830 годах он провел 10 трансфузий, 5 из которых помогли пациентам.

Читайте также25 сентября: традиции и приметы дня, что нельзя делатьБланделл понимал серьезность этой процедуры, поэтому достаточно четко разработал технологию забора крови и ее переливания, а также изобрел первые удобные инструменты и опубликовал результаты своей деятельности. В процессе исследования он подметил ряд дефектов, сопровождавших процедуру: свертываемость крови, ее несовместимость, нередко приводившая к смерти больных, и воздушная эмболия, в связи с которой Бланделл предложил ряд методов мониторинга.

Но он же и отметил, что никакой мониторинг не в состоянии предотвратить смертельные осложнения гемотрансфузии. Сегодня в медицине имеются эффективные методы, альтернативные переливанию крови. Создаются центры бескровной медицины.

В 1888 году открылся Лондонский королевский дворцовый театр в Слоун-Сквер.

В 1906 году испанский математик и инженер Леонардо Торрес Кеведо продемонстрировал первое в мире радиоуправляемое устройство - "Telekino".

В 1909 году президент Франции Арман Фальер открыл в Париже первую международную аэронавтическую выставку. За три дня ее посетили 10 тысяч человек. Примой выставки стал самолет "Блерио XI", на котором Луи Блерио первым перелетел через Ла-Манш.

Читайте также24 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВ 1910 году американский журналист Уолтер Уэллман предпринял попытку пересечь Северную Атлантику на водородном дирижабле "Америка". Через двое суток экипаж дирижабля - пять человек и собака - будет с большим трудом спасен английским судном "Трент".

В 1911 году произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: в крюйт-камере стоявшего на рейде в Тулоне французского эскадренного броненосца "Либертэ" прогремел взрыв, унесший жизни 210 человек, 184 были ранены.

В 1926 году американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, изобретатель, автор 161 патента, лозунгом которого был - "автомобиль для всех", Генри Форд объявил 8-часовую 5-дневную рабочую неделю на своих предприятиях.

В 1974 году в журнале "Сайенс" впервые были обнародованы данные исследований, свидетельствующие о том, что аэрозоли способствуют разрушению озонового слоя Земли.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 сентября чтит память великомученика Артемона. В народе день назвали Змеевик. Дело в том, что в этот день змеи ищут укрытие, чтобы переждать зиму. А выползают они "на свободу" 4 июня (на Василиска).

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ходить в лес и на болото. А если увидели змею, то убивать ее ни в коем случае нельзя - накличете на себя несчастье.

Приметы на 25 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

много желтых листьев на деревьях - к долгой осени;

дождь - к затяжной зиме;

много желудей - к теплой зиме и плодородному лету.

Именины 25 сентября

Именины у Семёна, Фёдора, Алексея, Николая, Ивана и Афанасия.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева