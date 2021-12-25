25 декабря - 359-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 6 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День дарения ёлочных шаров, День гравимассы.

25 декабря - Католическое Рождество.

В США - День без буквы "Л", День тыквенного пирога, в Индии - День священного базилика, День хорошего управления, в Мозамбике - День семьи, в Перу - Фестиваль борьбы "Таканакуй", в Тайване - День Конституции.

Памятные даты 25 декабря, годовщины и события

В 1989 году 25 декабря был расстрелян вместе с женой Николай Чаушеску, правитель Румынии с 1965 года по 1989 год.

Читайте такжеИменинники 25 декабря: лучшие имена для ребенка и именины сегодня25 декабря 1991 года произошел окончательный распад Советского Союза.

В 2010 году в этот день начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 декабря чтит память святителя Спиридона Тримифунтского. Другие названия праздника - "Спиридон Солнцеворот", "Коляда Солнцеворот". В народе говорили - в Спиридонов день солнце поворачивает на лето, а зима на мороз.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться, ссорится и сквернословить, одевать старую одежду. Не стоит заниматься тяжелой физической работой.

Приметы на 25 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

день солнечный - зимние праздники будут удачными;

утро хмурое - весна будет ранней;

какая погода 25 декабря - такой она будет и 31 декабря.

Именины 25 декабря

Именины у Александра и Спиридона.

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