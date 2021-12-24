24 декабря - 358-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 7 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечается День путешествий по витринам.

24 декабря - Сочельник у западных христиан - день накануне Рождества Христова.

В Украине - День работников архивных учреждений, в Испании, Мексике - Хорошая ночь, в Италии - Праздник семи рыб, в Финляндии - День декларации о Рождественском мире, в Ливии - День независимости, в США - День эгг-нога, в Микронезии - День Конституции.

Памятные даты 24 декабря, годовщины и события

24 декабря 1777 года капитан Джеймс Кук и его корабли "Резольюшн" и "Дискавери" открыли остров, который 2 января Кук назвал островом Рождества.

24 декабря 1801 года в промышленном городке Камборн на юго-западе Англии механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль. Он был рассчитан на восемь пассажиров и приводился в движение паровой машиной с одним горизонтальным цилиндром и котлом высокого давления на раме между двух огромных задних колес. Уголь в котел подбрасывал стоявший на запятках кочегар. В 1829 году паровики стали самым быстрым транспортом для пассажиров - скорость вместительных омнибусов достигала 24 км/ч.

Читайте такжеКак избежать переедания в праздники: советы и помощь, если отравились или переелиВ 1834 году паровой омнибус Мачерони и Сквайра показал рекордную для тех лет надежность - 2740 км без какого-либо ремонта. Серьезной преградой развитию паромобилей стали лошади, которые пугались при виде грохочущего и извергающего пары экипажа и становились неуправляемыми. На паровики ополчились процветавшие тогда конные компании и владельцы дорог (не каждая мостовая выдерживала паровой экипаж с тяжелым котлом).

В результате в 1865 году был принят так называемый "Закон о красном флаге", согласно которому перед каждым самоходным экипажем не ближе 55 метров должен был идти человек, предупреждавший о возможной опасности. Тем не менее, претерпевшие многочисленные усовершенствования паромобили применялись вплоть до 1910-х годов и оказывали серьезную конкуренцию автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

В этот день в 1865 году был основан Ку-клукс-клан. 13 октября 1999 года городской совет Чарлстона (штат Южная Каролина) проголосовал за то, чтобы признать Ку-клукс-клан террористической организацией. В принятой резолюции также осуждаются любые другие группировки, которые "сеют ненависть к другим людям, расам, религиям, культуре или образу жизни". В настоящее время Ку-клукс-клан не образует единой организации, к нему относят себя небольшие группы активистов, сосредоточенные почти исключительно в южных штатах США, но также приверженцы его действуют и в других странах.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на январь 2022: когда можно стричь и красить волосы24 декабря 1982 года в Киеве совершил свой первый опытный полет крупнейший в мире военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан", созданный ОКБ Антонова. Высота самолета составляет 21,1 м, размах крыльев - 73,3 м, максимальная взлетная масса - 392 тонны, грузоподъемность - 120 тонн, дальность полета - 16 000 км. В 1990 году "Руслан" осуществил кругосветный перелет, покрыв 50 005 км за 72 часа 16 минут и установив 7 мировых авиационных рекордов.

Гражданский вариант самолета может выполнять полеты на всех географических широтах и предназначен для перевозки больших грузов на дальние расстояния. На вооружение военно-транспортной авиации СССР самолет поступил в январе 1987 года. Серийно производился Ульяновским авиационным промышленным комплексом "АВИАСТАР" в 1984–2004 годах и Киевским авиазаводом "АВИАНТ" в 1982–2003 годах. В 2004 году производство самолетов Ан-124 было остановлено. В общей сложности данный самолёт - обладатель около двухсот пятидесяти мировых рекордов. Второй экземпляр самолёта Ан-225 готов примерно на 70%, но вопрос его достройки так и не решен.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 декабря чтит память преподобного Никона Печерского (игумена Киево-Печерской лавры) и преподобного Даниила Столпника (подвижника). Другие названия праздника: "Никон", "Никон Сухой Печерский", "Даниил", "Данила и Лука".

Что сегодня нельзя делать

В старину в этот день не рекомендовалось выходить из дома без особой надобности. Считалось, что на улицах бродит различная нечисть. Обычно она показывалась в виде метели.

Приметы на 24 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

вороны перелетают с места на место и не могут успокоиться - быть метели;

сороки громко стрекочут - к похолоданию;

сколько снега на Никона - столько и травы будет весной.

Именины 24 декабря

Именины у Емельяна, Николая, Ивана, Луки, Леонтия, Терентия и Петра.

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