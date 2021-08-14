14 августа - 226-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 139 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День выгула черепахи, Всемирный день ящерицы, День сведения татуировки.

В США - День гаражной распродажи, День боулинга, День финансовой осведомлённости, День модельной авиации, День шифровальщиков навахо, Праздник ваших озёр, День фруктового мороженого, в Доминикане - День инженера, в Китае - Праздник влюблённых "Ци Си", Праздник двойной семёрки, в Индонезии - День Прамука, День скаутов, в Парагвае - День флага, в Португалии - День рождения португальской корриды, в Марокко - День Вади-эд-Дахаб-эль-Кувира.

Памятные даты 14 августа, годовщины и события

В 1248 году началось сооружение Кельнского собора.

14 августа 1457 года в Майнце было напечатано первое, датированное европейское издание "Псалтири" - одной из книг Священного Писания Ветхого завета, содержащей 151 псалом. И хотя на книге были указаны только имена издателей – Иоганна Фуста и его родственника Петера Шаффера, фактически она была творением Иоганна Гутенберга.

Читайте такжеЗаговенье на Успенский пост: как подготовиться и что нельзя естьВ 1888 году американский инженер Оливер Шелленбергер запатентовал электрический счетчик.

В 1893 году полицейский префект Парижа Луи Лепин вручил первые водительские права оставшемуся неизвестным для истории автомобилисту.

В 1935 году в США была введена система социального страхования - помощь безработным.

Читайте такжеИменинники 14 августа: кого поздравить с именинами и какое имя дать ребенкуВ 1936 году впервые на Олимпийских играх был представлен баскетбол.

В 1952 году французский экономист А.Сови первым использовал выражение "третий мир" в отношении развивающихся стран.

В 1994 году телескоп Хаббл сфотографировал кольца Урана.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 14 августа празднует Медовый Спас. В этот день также начинается Успенский пост. В Медовый Спас верующие вспоминают семь братьев Маккавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара

Что сегодня нельзя делать

В Медовый Спас нельзя гадать, а еще грустить и ссориться, тяжело физически работать. Не забывайте, что начинается Успенский пост - соблюдайте правила питания.

Приметы на 14 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

все следует народному правилу - на "Маковея" лето завершается, осень начинается;

какой будет погода 14 августа - такой она будет и 28 августа.

Именины 14 августа

Именины у Антонина, Леонтия, Гурия, Елеазара, Александра, Киндея, Дмитрия, Тимофея и Софьи.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева