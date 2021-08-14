В этот день в мире отмечаются День выгула черепахи, Всемирный день ящерицы, День сведения татуировки.
В США - День гаражной распродажи, День боулинга, День финансовой осведомлённости, День модельной авиации, День шифровальщиков навахо, Праздник ваших озёр, День фруктового мороженого, в Доминикане - День инженера, в Китае - Праздник влюблённых "Ци Си", Праздник двойной семёрки, в Индонезии - День Прамука, День скаутов, в Парагвае - День флага, в Португалии - День рождения португальской корриды, в Марокко - День Вади-эд-Дахаб-эль-Кувира.
Памятные даты 14 августа, годовщины и события
В 1248 году началось сооружение Кельнского собора.
14 августа 1457 года в Майнце было напечатано первое, датированное европейское издание "Псалтири" - одной из книг Священного Писания Ветхого завета, содержащей 151 псалом. И хотя на книге были указаны только имена издателей – Иоганна Фуста и его родственника Петера Шаффера, фактически она была творением Иоганна Гутенберга.
Читайте такжеЗаговенье на Успенский пост: как подготовиться и что нельзя естьВ 1888 году американский инженер Оливер Шелленбергер запатентовал электрический счетчик.
В 1893 году полицейский префект Парижа Луи Лепин вручил первые водительские права оставшемуся неизвестным для истории автомобилисту.
В 1935 году в США была введена система социального страхования - помощь безработным.
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В 1952 году французский экономист А.Сови первым использовал выражение "третий мир" в отношении развивающихся стран.
В 1994 году телескоп Хаббл сфотографировал кольца Урана.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 14 августа празднует Медовый Спас. В этот день также начинается Успенский пост. В Медовый Спас верующие вспоминают семь братьев Маккавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара
Что сегодня нельзя делать
В Медовый Спас нельзя гадать, а еще грустить и ссориться, тяжело физически работать. Не забывайте, что начинается Успенский пост - соблюдайте правила питания.
Приметы на 14 августа
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- все следует народному правилу - на "Маковея" лето завершается, осень начинается;
- какой будет погода 14 августа - такой она будет и 28 августа.
Именины 14 августа
Именины у Антонина, Леонтия, Гурия, Елеазара, Александра, Киндея, Дмитрия, Тимофея и Софьи.
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