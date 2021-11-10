10 ноября - 314-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 51 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день молодёжи, Международный день бухгалтерии, Всемирный день науки за мир и развитие, Международный день патологии, День киберпсихологии.

В США - День районных кодов, День корпуса морской пехоты, День ванильного кекса, День незабудок, в Бразилии - День пшеницы, в Кыргызстане - День молодёжи, на Кубе - День полиции, в Индии - Праздник "Чхатх Пуджа", в Таджикистане - День милиции, в Индонезии - День героев, в Турции - День памяти Ататюрка, в Аргентине - День традиции, в Панаме - День первого провозглашения независимости, в Непале - Фестиваль "Чхатх", в Мозамбике - День Мапуту.

Памятные даты 10 ноября, годовщины и события

В 1885 году немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед, который совершил в этот день свою первую поездку.

Читайте такжеГороскоп на 10 ноября: что ждет завтра все знаки Зодиака10 ноября 1939 года в США впервые был представлен автомобиль с кондиционером.

В 1959 году Генеральная Ассамблея ООН осудила апартеид в Южной Африке и расовую дискриминацию в любой части света.

В 1983 году на семинаре по компьютерной безопасности Фред Коэн представил первый компьютерный вирус.

В 1993 году в Киеве были задержаны руководители религиозной секты "Белое братство" Юрий Кривоногов и его жена Мария Цвигун, называющая себя "пребывающим на Земле Живым Богом Марией Дэви Христос".

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 ноября чтит память великомученицы Параскевы. По древнему преданию, родители Параскевы долго не могли иметь детей. Они каждую пятницу молились, постились, и родилась у них дочь. Назвали ее Параскевой, что в переводе с греческого - пятница. Даже если этот день не припал на пятницу, неделя все равно считается Пятницкой, поэтому все поверья действуют. В народе день назвали "Параскева-Пятница", "Бабья заступница".

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя женщинам тяжело физически работать: печь хлеб, мести сор из дома и стирать, мыть голову, купать ребенка.

Приметы на 10 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

облачно - в середине декабря будут сильные морозы;

солнечно - ждите теплой зимы.

Именины 10 ноября

Именины у Арсения, Афанасия, Георгия, Дмитрия, Ивана, Максима, Мартина, Николая, Степана, Терентия, Анны, Неонилы и Анастасии.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева