Какой православный праздник 6 января отмечается сегодня - узнайте на УНИАН.

В этот день христиане отмечают Рождественский сочельник - преддверие одного из самых важных торжеств в году. Второе название праздника - Святвечер. Этот день знаменателен и обладает большим количеством традиций, так же, как и Рождество Христово, которое отмечается завтра, 7 января.

Православный праздник 6 января - день памяти преподобномученицы Евгении

Евгения жила в III веке, была дочерью египетского правителя, получила восхитительное образование и не хотела выходить замуж, несмотря на то, что многие богатые люди просили ее руки.

Читайте также6 января: народный праздник и приметы погоды, что нельзя делатьОднажды Евгения прочла книгу Деяний Апостолов, стала христианкой, но скрывала это от родителей. Вскоре рассказала евнухам Проту и Иакинфу о Господе, остригла волосы и вместе с ними поступила в мужской монастырь. Там девушка выполняла иноческие подвиги, после смерти настоятеля заняла его место.

Знатная женщина пыталась соблазнить Евгению, но та отказывала ей, за что была оклеветана и помещена в темницу. Там же находились многие иноки и христиане, ждущие казни. Евгения захотела спасти людей, объявила себя женщиной и дочерью правителя. Тогда родители узнали ее, все заключенные были освобождены. Через некоторое время Евгения собрала всех девушек и обучала их благочестивой жизни, а ее мать основала дома, где принимали странников, нищих и больных. Евгения, Прот и Иакинф многих обратили в христианство, а при правителе Галлиене были казнены.

Приметы 6 января

сильный мороз и снег, а также яркая ночь - в следующем году будет богатый урожай;

тусклое беззвездное небо - к плохой погоде;

яркие звезды на небе - лето будет теплым;

снег растаял перед Сочельником - к хорошему урожаю гречихи.

Что сегодня нельзя делать

Издавна славяне в этот день не рыбачили и не охотились. Кормить кур, вскапывать землю тоже было нельзя, иначе можно обречь себя на несчастья. Женщины не занимались рукоделием и не шили, чтобы не накликать беду. Как и в любой другой праздник, категорически запрещено ссориться.

Что можно делать 6 января

В этот день верующие стараются накрывать пышные столы, меню на Сочельник должно состоять из 12 постных блюд. На стол ставят всё, что есть, чтобы в будущем году семья жила в достатке. Также в преддверии Рождества нужно идти в баню, только после нее не стоит надевать темную одежду, которая считается символом печали.

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