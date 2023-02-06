Что можно и нельзя делать на православный праздник 6 февраля - узнайте на УНИАН.

Православная церковь 6 февраля чтит память преподобной Ксении - скромной и набожной девушки, которая прославилась большой любовью к нуждающимся. В народе 6 февраля прозвали Аксиньиным днем - считается, что он делит зиму пополам. Народный праздник 6 февраля 2023 так и называется - Аксиния-полузимница.

Православный праздник 6 февраля - день памяти преподобной Ксении

Преподобная Ксения жила в V веке и была единственной дочерью знатного римского сенатора. В юности, чтобы не выходить замуж, она вместе с двумя служанками тайно сбежала из ро­ди­тель­ско­го до­ма. В дороге она встретила на­сто­я­те­ля оби­те­ли свя­то­го апо­сто­ла Ан­дрея и попросилась вместе с ним в город Миласс. Там Ксения ку­пи­ла зем­лю, по­стро­и­ла храм свя­то­го Сте­фа­на и ос­но­ва­ла жен­ский мо­на­стырь. Вско­ре епи­скоп Ми­лас­са, Па­вел, по­свя­тил Ксе­нию в диа­ко­ни­сы.

Святая Ксения помогала всем: для бед­ных была благотворительницей, для скорбящих - утешительницей, для грешных - наставницей. При этом сама святая считала себя ху­же и греш­нее всех. В день смерти святой Ксении в небе над монастырем появилось знамение в виде светлого венца с блистающим посреди него крестом. Оно сопровождало тело святой до самого по­гре­бе­ния.

Видео дня

Мощи святой обладают силой - многие больные, прикасаясь к ним, получили исцеление.

Приметы на 6 февраля

В старину говорили: "Какая Аксинья - такая и весна" и ориентировались на погоду:

какая погода в этот день - такой будет вся весна;

хорошая и солнечная погода - к ранней и теплой весне;

метель на Ксению - к затяжной весне;

вьюга на 6 февраля - к неурожаю и пасмурной весенней погоде;

облака высокие - к скорому теплу.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя шить, вязать, стричь ногти, волосы, а также менять постель. Запрещается злиться, ругаться и обижать других - это навлечет на вас крупные неприятности. Предки верили, что 6 февраля вечером нельзя садиться первым за стол - это к скорой смерти. Поэтому в этот день старались вообще не ужинать.

Что можно делать 6 февраля

В этот день нужно сделать какой-то добрый поступок: помочь тому, кто нуждается, проведать больных или пожилых, дать добрый совет.

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