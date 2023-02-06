Православная церковь 6 февраля чтит память преподобной Ксении - скромной и набожной девушки, которая прославилась большой любовью к нуждающимся. В народе 6 февраля прозвали Аксиньиным днем - считается, что он делит зиму пополам. Народный праздник 6 февраля 2023 так и называется - Аксиния-полузимница.
Православный праздник 6 февраля - день памяти преподобной Ксении
Преподобная Ксения жила в V веке и была единственной дочерью знатного римского сенатора. В юности, чтобы не выходить замуж, она вместе с двумя служанками тайно сбежала из родительского дома. В дороге она встретила настоятеля обители святого апостола Андрея и попросилась вместе с ним в город Миласс. Там Ксения купила землю, построила храм святого Стефана и основала женский монастырь. Вскоре епископ Миласса, Павел, посвятил Ксению в диаконисы.
Святая Ксения помогала всем: для бедных была благотворительницей, для скорбящих - утешительницей, для грешных - наставницей. При этом сама святая считала себя хуже и грешнее всех. В день смерти святой Ксении в небе над монастырем появилось знамение в виде светлого венца с блистающим посреди него крестом. Оно сопровождало тело святой до самого погребения.
Мощи святой обладают силой - многие больные, прикасаясь к ним, получили исцеление.
Приметы на 6 февраля
В старину говорили: "Какая Аксинья - такая и весна" и ориентировались на погоду:
- какая погода в этот день - такой будет вся весна;
- хорошая и солнечная погода - к ранней и теплой весне;
- метель на Ксению - к затяжной весне;
- вьюга на 6 февраля - к неурожаю и пасмурной весенней погоде;
- облака высокие - к скорому теплу.
Что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя шить, вязать, стричь ногти, волосы, а также менять постель. Запрещается злиться, ругаться и обижать других - это навлечет на вас крупные неприятности. Предки верили, что 6 февраля вечером нельзя садиться первым за стол - это к скорой смерти. Поэтому в этот день старались вообще не ужинать.
Что можно делать 6 февраля
В этот день нужно сделать какой-то добрый поступок: помочь тому, кто нуждается, проведать больных или пожилых, дать добрый совет.