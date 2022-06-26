Что можно делать 26 июня, а от каких действий лучше воздержаться - узнайте в материале УНИАН.

Известно, что святая Акилина жила в III веке и происходила из благочестивой христианской семьи, мать с детства обучала ее в любви к Господу. Уже с ранних лет Акилина пыталась облагоразумить своих сверстников и отвратить их от поклонения идолам. Об этом узнал градоначальник и привел Акилину к императору. Там ее долго мучили, подвергали страшным пыткам. Господь исцелил девочку, а мученики, увидев это чудо, отрубили ей голову.

В честь памяти святой сегодня отмечается народный праздник 26 июня - Акуллина Гречишница.

Православный праздник 26 июня 2022 - день памяти святителя Трифиллия

Святитель Трифиллий жил в IV веке и был епископом города Левкусии на острове Кипр. Был учеником святителя Спиридона, который часто отговаривал его от мирских утех - покупки дорогой недвижимости, восхищения богатым убранством домов и других. Именно под руководством святого Спиридона Трифиллий достиг высшего духовного просветления, дожил до глубокой старости и мирно скончался в преклонных летах.

Приметы 26 июня

много мошкары появилось - погода будет хорошей;

увидеть крупного овода - к хорошему урожаю пшеницы;

собаки катаются по траве - к ненастью и осадкам;

пауки на закате забираются на паутину - ближайшие дни окажутся засушливыми.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в эту дату категорически запрещено тяжело работать. Также не стоит жаловаться, сплетничать и грустить, иначе Вселенная пошлет вам еще большее количество проблем. Наши предки верили, что если 26 июня после заката выйти из дома и далеко отойти от него, можно навлечь на себя порчу или сглаз, поэтому делать этого не рекомендуется.

Что можно делать 26 июня

В этот день лучшее, что вы можете сделать - собраться за столом всей семьей и позвать близких друзей. Гречка - главный символ дня, поэтому она обязательно должна присутствовать на столе. Православная церковь рекомендует помолиться святой Акилине о благополучии в семье и защите от недругов.

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