Какой православный праздник 19 февраля отмечают христиане и что нужно делать сегодня - узнайте на УНИАН.

Известно, что святой Вукол с детства отличался любовью к богослужению и целомудрию, обладал незлобным характером. Повзрослев, за труды свои был поставлен Иоанном Богословом в епископы смирнской церкви. За свою жизнь совершил множество подвигов и обратил в христианство большое количество язычников.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 19 февраля - Вукол-телятник.

Православный праздник 19 февраля - день памяти святителя Фотия

Святой Фотий жил в IX веке, состоял в родстве с императорским домом, изначально был первым секретарем сената. Был очень образованным человеком: знал философию, историю, математику, прослыл, как великий богослов. Фотия тяготила слава, но, когда ему предложили должность патриарха, святой не отказался.

Будучи константинопольским патриархом, Фотий спас Восток от владычества пап, боролся с их отступлениями от древнего православия. Его несколько раз заключали в темницу и лишали престола, в одном из заточений отобрали даже книги. Несмотря на многие лишения, именно при святом Фотии болгарский князь вместе со своим народом приняли христианство. Известно, что скончался Фотий в монастыре.

Приметы 19 февраля

морозы в этот день - лето окажется сухим и жарким;

оттепель 19 февраля - коровы будут плохо доиться;

птицы садятся на верхушки деревьев - к потеплению.

Согласно народным поверьям, сон, который приснился в ночь с 18 на 19 февраля, исполнится в течение 8 дней.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день ни в коем случае нельзя давать в долг - ни деньги, ни вещи. Если проигнорировать примету - навлечете на себя несчастья. 19 февраля - опасная дата, легко можно сглазить человека, поэтому, если вы не хотите такого "счастья" для себя - носите оберег.

Что можно делать 19 февраля

Женщины в этот день должны заниматься домом - убирать, стирать и готовить. В древности хозяйки варили особенную кашу на молоке и читали заговоры на здоровье и счастье. Один из них звучит так:

Да встанет раб Божий (имя) раненько и омоется чистой травицей сие тело. Да так, что потечет водица на пол, так устенет с собою это лихо больное, да вонь зловонную. Иголками по телу вокруг да около, защита по телу крестом да водицей, хлебушком по темени. Водица смоет раб (имя) всю нечесть темную, да отгонит хворь больную. Из кожи вон, из косточек прочь! Из волос моих и из ногтей моих – прочь! От тела моего чистого, на землицу черную. Отныне и вовек! Аминь.

Верующим, особенно одиноким, можно помолиться святому Вуколу - христианская церковь утверждает, что таким образом человек привлечет свою любовь.

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