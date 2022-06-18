Священномученик Дорофей жил в эпоху правления царя Диоклетиана, Константина Великого и Юлиана Отступника. Во времена Диоклетиана он скрывался от гонителей христиан, при Константине Великом вернулся в родной город, управлял паствой и многих язычников обратил ко христу. Когда царем стал Юлиан Отступник, Дорофей скончался от тяжелых мучений и принял венец за Христа.
В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 18 июня - Дорофеев день.
Православный праздник 18 июня 2022 - день памяти блаженного Константина
Известно, что блаженный Константин был митрополитом киевским при князе Юрии Долгоруком. После смерти правителя князья начали спорить о том, кто же дальше будет занимать пост митрополита. Видя эти несогласия, Константин уехал в Чернигов, где вскоре заболел и умер.
Согласно преданию, перед смертью он дал черниговскому епископу грамоту и попросил выполнить то, что в ней написано - отдать его тело на съедение псам вместо погребения. Никто не знал, как поступить, поэтому оставили тело без погребения - в Чернигове стояла чудесная погода, а в Киеве бушевали грозы и дожди. Тогда тело покойного Константина погребли в храме Спаса.
Приметы 18 июня
- всю ночь кричат совы - к выпадению осадков;
- запах травы стал сильнее - к дождю;
- теплая погода - урожай будет хорошим;
- много росы на улице - к богатому урожаю хлеба.
Что сегодня нельзя делать
Народные поверья говорят, что сон, который приснился в ночь с 17 на 18 июня, нельзя никому рассказывать - хороший не сбудется, а плохой станет реальностью. Также не стоит сегодня брать в руки острые и колюще-режущие предметы - привлечете неприятности. Православная церковь категорически запрещает ссориться, сквернословить и сплетничать.
Что можно делать 18 июня
В эту дажу христиане должны обращаться к своему ангелу-хранителю и молиться о здоровье родных, благополучии в семье и личном счастье. Знахари и травники в старину собирали лекарственные растения, особенно - сон-траву, с помощью которой можно было лечить болезни и предсказывать будущее.