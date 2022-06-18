Народный праздник 18 июня имеет названия Дорофеев день, Волхов-дорофей.

Христиане отмечают церковный праздник 18 июня в есть священномученика Дорофея. К этой дате ночи становятся самыми короткими в году. День считается удачным, чтобы вспахивать поле, подрезать деревья, сеять и подкармливать огурцы.

Распускаются многие целебные травы и к 18 июня их свойства полностью раскрываются. Поэтому сегодня обязательно стоит собрать мать-и-мачеху, полынь, зверобой, ромашку, чистотел. При сборе трав нужно быть осторожным, чтобы случайно не сорвать ядовитую беладонну или дурман.

По народным поверьям, сны в ночь с 17 на 18 июня несут предупреждение для человека. Если приснился хороший сон, то вы на правильном жизненном пути, а если кошмар, то стоит что-то в себе исправить.

Что нельзя делать 18 июня

Не стоит собирать целебные дикие растения, если вы не уверены в своих знаниях. 18 июня и позже уже нельзя сажать картошку, иначе она просто сгниет в земле. Если мужчина сегодня будет пить алкоголь, то может вырасти пьяницей.

Приметы погоды 18 июня

Если пауков много, то погода будет хорошей.

Теплый и ясный день сулит отличный урожай.

Туман над водой - к богатому урожаю грибов.

Дятел всю ночь стучит - к дождю.

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