Православный праздник сегодня - день памяти святителя Порфирия.

11 марта православная церковь чтит память святого Порфирия. Более 20 лет своей жизни святитель строил храмы и распространял христианскую веру. Народный праздник 11 марта 2023 называется Порфирий Поздний. Также сегодня - родительская суббота второй недели Великого поста.

Церковный праздник 11 марта - день памяти святителя Порфирия

Порфирий жил в IV веке в Фессалониках. Когда ему исполнилось 25 лет, он решил стать монахом и отправился в монастырь Нитрийской пустыни в Египте. Пробыл там 5 лет, в течение которых посещал святые места Иерусалима. После Порфирий поселился в Иорданской пустыне, решив посвятить себя молитве и уединению. Жить святому пришлось в тяжелых условиях, и это отразилось на его здоровье. Поэтому Порфирий пошел к подножию горы Голгофы, чтобы обрести исцеление. Тогда монаху приснился сон, в котором к нему явился Иисус Христос, излечил его и сказал: "Приими это Древо и храни его".

Позже Порфирия поставили пресвитером и назначили хранителем Честного Древа Креста Господня (это часть Креста, на котором был распят Иисус и которая хранилась у Константинопольского правителя). Когда Порфирию исполнилось 50 лет, его поставили епископом палестинского города Газы. На то время в этом городе было всего три христианских церкви, но языческих были десятки. Поэтому Порфирий посчитал своим долгом построить в Газах христианские монастыри и церкви. Существует также предание, по которому святитель Порфирий своей молитвой прекратил сильную засуху и спас урожай - пошел сильный дождь. Для этого он назначил пост, совершил всенощное бдение и обошел с крестным ходом город. Язычники, увидевшие чудо, приняли святое крещение, и к концу жизни епископа весь город исповедовал христианство.

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Приметы 11 марта

В этот день обычно была переменчивая погода, по ней судили, какими будут весна и лето:

воробьи начинают сбиваться в стаи - весна будет теплой.

на небе много ярких звезд - надо готовиться к жаркому лету;

если пойдет внезапный снег или начнется вьюга - к дождливому лету;

грачи прилетели - снег скоро растает;

голуби прячутся под крышу - будет холодно;

если утром туман - к непогоде.

Считалось, что убирать теплые вещи и готовиться к посеву еще рано - за оттепелью могут быть запоздалые морозы.

Что можно делать 11 марта

В поминальную субботу нужно посетить храм, заказать сорокоуст или литургию за упокой, подать записку с именами умерших или помолиться дома. Также нужно сходить на кладбище и убрать могилы. В этот день подкармливали птиц, которые возвращались из теплых стран. 11 марта хозяйки обязательно делали уборку - чтобы привлечь в жилище позитивную энергию, а также сохранить гармонию в отношениях с супругом.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещено устраивать шумные застолья и поминать умерших алкоголем, а также вспоминать о них с обидой или злостью, страдать. Категорически запрещено сажать вербу - если пренебречь запретом, то можно накликать большую неприятность и даже смерть. Нельзя было оставлять на столе пустые чашки - домовой разгневается. Также 11 марта необходимо всячески избегать узлов и стараться их не завязывать - это к денежным потерям.

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