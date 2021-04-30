Несложный и оригинальный способ украшения пасхальных яиц.

Декорированные яйца на Пасху - это не только дань традициям, но и повод проявить свой креатив. Для украшения яиц используют естественные красители, пищевые краски, наклейки и трафереты. Простой и быстрый способ сделать ритуальное яйцо - использовать термоэтикетку для яиц с любимым узором. Такую пленку также можно использовать и для окрашенных яиц.

Пасхальные яйца в термопленке

Вам понадобятся:

вареные вкрутую яйца;

небольшая кастрюля;

термоэтикетка;

кипяток.

Для украшения термоэтикеткой нужно выбирать крупные яйца. Яйца отварить вкрутую, остудить. Пленки разрезать по пунктирной линии. Надеть термопленку на яйцо так, чтобы верх рисунка на пленке был на заостренной стороне яйца. В кастрюле довести воду до кипения. Яйцо в пленке положить в ложку и аккуратно полностью окунуть в кипящую воду на несколько секунд. После этого пленка плотно обтянет яйцо.

Если в первом способе этикетка съезжает или обтягивается криво, можно попробовать второй способ. Яйцо в этикетке выложить в миску и полить кипятком из чайника, пока пленка не сядет на яйцо.

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Автор: Екатерина Пулатова