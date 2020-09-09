Сегодня, согласно православному календарю, отмечаются дни ангела для 9 мужчин и одной женщины.

Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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В день именин нужно почитать того святого, чьим именем назван человек. Святой, как и ангел, оберегает своего "тезку". Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну - ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто именинником сегодняшнего дня, 9 сентября. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 10 именин: 9 мужских и 1 женские.

Именины 9 сентября 2020: мужские имена

Владимир - от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣты" (владеть) + "мир", от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - "властитель, правитель" + mærr - "знаменитый, славный";

Вольдемар - происходит от немецких слов: waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, большой", то есть "знаменитый обладатель". Немецкий аналог имени Владимир ("владеет миром");

Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос ("посвященный богине плодородия Деметре", "земледелец");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");

Александр - от древнегреческого имени Александрос, где "алекс" означает "защищать" и "андрос" - "человек", мужчина";

Савва - от древнегреческого имени Саббас, происходящего от арамейского саба ("старый, старец, мудрец"), короткая форма древнегреческого имени Саббатиос ("суббота");

Степан - от древнегреческого имени Стефанос ("венок, венец", "корона");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 9 сентября 2020: женские имена

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Рожденных в этот сентябрьский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать таким именем:

Анфиса - от древнегреческого имени Антуса, происходящего от антос ("цветок").

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Автор: Алина Вишневская