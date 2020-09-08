Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.
Согласно церковному православному календарю, 8 сентября отмечаются 9 именин: 7 мужских и 2 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, родившихся в этот осенний день.
Именины 8 сентября 2020: мужские имена
В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:
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Адриан - от римского родового имени Hadrianus ("адриатический", "тот, кто родом из берегов Адриатического моря"), форма мужского имени Андрей, с древнегреческого - "сильный", "мужественный";
Виктор - от латинского слова victor ("победитель");
Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от "георгос" ("земледелец", "обрабатывающий землю");
Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос - "посвященный богине плодородия Деметре", "земледелец";
Егор - российский вариант древнегреческого имени Георгий ("земледелец", "обрабатывающий землю");
Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");
Роман - от латинского romanus, что переводится как "римский", "из Рима", "римлянин".
Именины 8 сентября 2020: женские имена
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Рожденных в этот сентябрьский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать одним из следующих имен:
Мария - от древнееврейского имени Мирьям ("желанная", "горькая", "безмятежная");
Наталья - от латинского Natalis Domini, что переводится как "рождение", "Рождество", "рождественская", "родная".
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