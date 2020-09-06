Согласно православному календарю, сегодня отмечаются только мужские именины.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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Некоторые празднует это событие по несколько раз в год. В день именин нужно почитать того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну - ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто именинником сегодняшнего дня, 6 сентября. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 8 мужских именин.

Именины 6 сентября 2020: мужские имена

Согласно православному календарю, 6 сентября отмечают именины мужчины, которые при крещения получили следующие имена:

Арсений - от древнегреческого имени Арсениос, происходящего от слова "арсен" ("мужественный, зрелый");

Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от "георгос" ("земледелец", "обрабатывающий землю");

Денис - от древнегреческого имени Дионисиос ("принадлежащий богу Дионису");

Егор - российский вариант древнегреческого имени Георгий (означает "земледелец", "обрабатывающий землю");

Кузьма - от греческого имени Космас ("кузнец");

Максим - от римского родового имени Maximus ("величайший");

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");

Серафим - от позднелатинского имени Seraphinus, происходящего от древнееврейского "срафим" - переводится как "огненный".

Именины 6 сентября 2020: женские имена

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Для шестого дня сентября в церковном православном календаре нет женских имен, поэтому, чтобы соблюсти православные традиции, родившуюся в эту дату девочку нужно назвать в честь одной из святых ближайших женских именин.

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Автор: Алина Вишневская