Именины - это духовный день рождения ребенка.

Именины - это день единства со своим святым покровителем, в честь которого назван человека. В этот особенный день устанавливается духовная связь с небесами. По давней традиции люди празднуют именины раз в году - в тот день чествования святого, который ближе всего ко дню рождения. Также детей называют именами святых, чьи именины отмечаются в день рождения малыша.

Мужские и женские именины 4 декабря

Сегодня в церковном календаре не отмечаются никакие именины. Выбрать имя для ребенка, рожденного сегодня, можно из списка именин за 3 декабря.

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Автор: Екатерина Пулатова