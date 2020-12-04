У кого именины сегодня / фото ua.depositphotos.com
Именины - это день единства со своим святым покровителем, в честь которого назван человека. В этот особенный день устанавливается духовная связь с небесами. По давней традиции люди празднуют именины раз в году - в тот день чествования святого, который ближе всего ко дню рождения. Также детей называют именами святых, чьи именины отмечаются в день рождения малыша.
Мужские и женские именины 4 декабря
Сегодня в церковном календаре не отмечаются никакие именины. Выбрать имя для ребенка, рожденного сегодня, можно из списка именин за 3 декабря.
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