В церковном календаре отмечаются именины - дни, когда церковь почитает память одноименных святых. Люди, названные церковными именами, празднуют свой День ангела раз в году - в тот день именин тезки-покровителя, который ближе всего ко дню рождения. Родители новорожденного могут выбрать имя для ребенка из списка именин за день рождения малыша - это считается хорошей традицией.
Сегодня свои именины отмечают обладатели 23 имен. Список именин за 3 декабря подскажет, как следует назвать ребенка сегодня и кого нужно поздравить с Днем ангела.
Мужские именины 3 декабря
Азат: произошло от среднеперсидского имени Азат - "свободный", "независимый", либо от армянского слова азат - "помещик".
Александр: от древнегреческого имени Александрос - "людской защитник".
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Анатолий: от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - "восточный", "восток", "восход солнца", "житель Анатолии".
Арсений: форма древнегреческого имени Арсениос, от слова арсен - "мужественный".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский".
Владимир: произошло от древнерусского имени Володимѣръ "славный правитель".
Вольдемар: от немецких слов waltan и maren "знаменитый властитель", немецкий вариант имени Владимир.
Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным".
Демьян: форма древнегреческого имени Дамианос - "приручать", "подчинять",
Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".
Емельян, Эмиль: произошло от римского родового имени Aemilius, от латинского слова aemulus - "соперник", "ревностный", "неуступчивый".
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Илларион: образовано от древнегреческого хиларос - "радостный", "веселый".
Иосиф: форма древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".
Макар: от древнегреческого слова макариос - "благославенный", "блаженный", "счастливый".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Остап: форма греческого имени Евстафий - "твердый", "неизменный".
Женские именины 3 декабря
Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".
Татьяна: от греческого татто - "учредительница", "устроительница", от имени легендарного сабинского царя Тита Татия.
Фекла: от древнегреческого имени Теоклея: теос - "бог", "божество" + клеос - "слава".
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