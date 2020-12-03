Сегодня празднуют свои именины 20 мужских и 3 женских имени.

В церковном календаре отмечаются именины - дни, когда церковь почитает память одноименных святых. Люди, названные церковными именами, празднуют свой День ангела раз в году - в тот день именин тезки-покровителя, который ближе всего ко дню рождения. Родители новорожденного могут выбрать имя для ребенка из списка именин за день рождения малыша - это считается хорошей традицией.

Сегодня свои именины отмечают обладатели 23 имен. Список именин за 3 декабря подскажет, как следует назвать ребенка сегодня и кого нужно поздравить с Днем ангела.

Мужские именины 3 декабря

Азат: произошло от среднеперсидского имени Азат - "свободный", "независимый", либо от армянского слова азат - "помещик".

Александр: от древнегреческого имени Александрос - "людской защитник".

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Анатолий: от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - "восточный", "восток", "восход солнца", "житель Анатолии".

Арсений: форма древнегреческого имени Арсениос, от слова арсен - "мужественный".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский".

Владимир: произошло от древнерусского имени Володимѣръ "славный правитель".

Вольдемар: от немецких слов waltan и maren "знаменитый властитель", немецкий вариант имени Владимир.

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным".

Демьян: форма древнегреческого имени Дамианос - "приручать", "подчинять",

Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Емельян, Эмиль: произошло от римского родового имени Aemilius, от латинского слова aemulus - "соперник", "ревностный", "неуступчивый".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Илларион: образовано от древнегреческого хиларос - "радостный", "веселый".

Иосиф: форма древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Макар: от древнегреческого слова макариос - "благославенный", "блаженный", "счастливый".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Остап: форма греческого имени Евстафий - "твердый", "неизменный".

Женские именины 3 декабря

Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Татьяна: от греческого татто - "учредительница", "устроительница", от имени легендарного сабинского царя Тита Татия.

Фекла: от древнегреческого имени Теоклея: теос - "бог", "божество" + клеос - "слава".

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Автор: Екатерина Пулатова