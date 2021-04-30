Сегодня отмечают именины обладатели 16 мужских имен.

В православном календаре святцев обозначаются особенные дни именин, когда церковь посвящает день памяти святых. Их тезки в такие дни празднуют свои именины. Среди верующих родителей существует традиция, по которой детям при рождении дают имена из списка именин. Сегодня почитаются только святые мужчины. Имя для девочки можно выбрать из списка за 29 апреля.

Мужские именины 30 апреля 2021 года

Адриан: от римского родового имени Hadrianus - "адриатический", "родом с берегов Адриатического моря", форма мужского имени Андрей - "сильный", "мужественный".

Читайте такжеПраздники в мае: какие события и знаменательные даты будем отмечать в третий месяц весныАзат: от среднеперсидского имени Yazata (Азат) - "свободный", "независимый", от армянского азат - "помещик".

Акакий: произошло от древнегреческого имени Акакиос - "незлобивый", "не делающий зла".

Александр: форма древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек" - "защитник людей".

Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Михаил: происходит от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Потап: в переводе с греческого языка - "странник", в переводе с латинского языка - "овладевший".

Семен: образовано от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Федор, Теодор: форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Фома: происходит от имени Томас, происходящее от древнееврейского теом - "близнец".

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Автор: Екатерина Пулатова