В день именин церковь почитает память определенных святых и вспоминает их житие. Люди, которые носят имена святых, отмечают свой День ангела. Главным днем именин считается тот праздник, который ближе всего ко дню рождения. Чтобы святой оберегал человека с небес, ему при рождении дают имя из списка церковных именин.
Мужские именины 29 апреля
Леонид: от древнегреческого имени Леонидас - "подобный льву", "потомок льва", "сын льва".
Михаил: форма древнееврейского имени Михаэль - "равный Богу", "испрошенный у Бога".
Павел: произошло от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Тимофей: от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Женские именины 29 апреля
Арина, Ирина: образовано от древнегреческого имени Эйрене - "спокойствие", "мир", "покой".
Василиса: вариант древнегреческого имени Басилисса - "царица", "царственная".
Галина: от древнегреческого имени Галене - "спокойствие", "тишина", "морской штиль".
Ника: происходит от имени древнегреческой богини победы Ники - "победа".
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