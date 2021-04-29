В этот день отмечается 4 мужских и 5 женских именин.

В день именин церковь почитает память определенных святых и вспоминает их житие. Люди, которые носят имена святых, отмечают свой День ангела. Главным днем именин считается тот праздник, который ближе всего ко дню рождения. Чтобы святой оберегал человека с небес, ему при рождении дают имя из списка церковных именин.

Мужские именины 29 апреля

Леонид: от древнегреческого имени Леонидас - "подобный льву", "потомок льва", "сын льва".

Михаил: форма древнееврейского имени Михаэль - "равный Богу", "испрошенный у Бога".

Павел: произошло от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Тимофей: от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Женские именины 29 апреля

Арина, Ирина: образовано от древнегреческого имени Эйрене - "спокойствие", "мир", "покой".

Василиса: вариант древнегреческого имени Басилисса - "царица", "царственная".

Галина: от древнегреческого имени Галене - "спокойствие", "тишина", "морской штиль".

Ника: происходит от имени древнегреческой богини победы Ники - "победа".

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Автор: Екатерина Пулатова