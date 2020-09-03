В третий день осени празднуются 8 мужских и 2 женских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю, 3 сентября отмечаются 10 именин: 8 мужских и 2 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот осенний день.

Именины 3 сентября 2020: мужские имена

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В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Александр - от древнегреческого имени Александрос: "алекс" - "защищать" и "андрос" - "мужчина", "человек";

Ибрагим - по арабской и тюркской версиям - "пророк". Арабская форма имени Авраам, в переводе с еврейского означает "отец народов", "родоначальник";

Игнатий - от римского родового имени Egnatius, происходящего от латинского ignis (огонь");

Корнилий - имеет римское происхождение и означает "рогатый", в переводе с греческого - "сильный". Разговорные варианты Корней, Корнила, Корнила;

Павел - от римского родового имени Paulus ("скромный", малый", "незначительный", "младший");

Рафаэль - от древнееврейского имени Рефаэль, означает "Бог исцелил";

Рафаил - имя еврейского происхождения, очень распространенное по всему миру. Переводится как "Бог исцелил";

Фадей - вероятно, является еврейской передачей греческого имени Теодор (то есть "дар Бога").

Именины 3 сентября 2020: женские имена

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Рожденных в этот сентябрьский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующими именами:

Марта - западноевропейская форма имени Марфа, происходящая от древнееврейского имени Марта ("хозяйка", "госпожа", "наставница");

Марфа - от древнееврейского имени Марта, что означает "хозяйка", "госпожа", "наставница".

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Автор: Алина Вишневская