Сегодня, согласно православному календарю, отмечаются дни ангела для 8 мужчин.

Издавна у православных христиан было принято выбирать для детей имена из списка церковных именин. Тогда одноименный святой будет защищать мальчика или девочку. УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 26 сентября.

Именины 26 сентября 2021: мужские имена

Илья - от древнееврейского имени Элияху, которое, в свою очередь, означает "Мой Бог-Ягве";

Леонтий - от древнегреческого имени Леонтиос, происходящего от леонтейос и переводится как "львиный";

Лукьян - от личного имени Lucius. Оно происходит от латинского lux - то есть "свет";

Николай - от древнегреческого имени Николаос, которое в переводе означает "победитель народов";

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";

Петр - от древнегреческого имени Петрос. Оно, в свою очередь, имеет значение "камень", "твердый", "надежный";

Степан - от древнегреческого имени Стефанос, которое переводится как "венок, венец", "корона";

Юлиан - от древнегреческого иулос, которое имеет значение "пушистый, кудрявый"; в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".

Автор: Екатерина Пулатова