В пятнадцатый день осени отмечаются 23 мужских и 4 женских именин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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В день именин нужно чтить того святого, чьим именем назван человек. Святой, как и ангел, оберегает своего "тезку". Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 15 сентября. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 27 именин: 23 мужских и 4 женских.

Именины 15 сентября 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Анатолий - от древнегреческого имени Анатолиос, что происходит от анатоле - "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет". Так, в частности, называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции);

Антон - от римского родового имени Antonius, происходящего от древнегреческого антао ("встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться") или антос (то есть "цветок");

Богдан - от древнерусского "Богъ" (Бог) + "данный" (означает "данный Богом", "Божий дар", "дарованный Богом");

Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");

Виктор - от латинского слова victor - "победитель";

Владимир - от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) + "мир", от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - "властитель, правитель" + mærr - "знаменитый, славный";

Вольдемар - от немецких слов: waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", то есть "знаменитый властитель". Немецкий аналог имени Владимир - "владеющий миром";

Герман - от латинского germanus - "братский, близкий", "единокровный, родной", "настоящий, истинный, подлинный". Один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - "воин";

Демид - от древнегреческого имени Діомедес: Диос - "принадлежащий Зевсу, божественный" + медомай - "думать, заботиться";

Елизар - от древнееврейского имени Элеазар, что переводится как "Бог помог";

Ефим - от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящего от слова эутюмос ("доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро");

Иоанн - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостивый"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Леонид - от древнегреческого имени Леонидас ("подобный льву", "потомок льва", "сын льва");

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");

Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");

Павел - от римского родового имени Paulus ("скромный", "малый", "незначительный", "младший");

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");

Степан - от древнегреческого имени Стефанос ("венок, венец", "корона");

Теодор - в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарован Богом", "Божий дар";

Филипп - от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей";

Юлиан - от древнегреческого иулос - "пушистый, кудрявый", в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 15 сентября 2020: женские имена

Рожденных в этот осенний день девочек, в свою очередь, стоит назвать одним из следующих имен:

Ксения - от древнегреческого ксенос или Ксениа- "чужеземка", "гостья", "гостеприимная";

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Оксана - от древнегреческого ксенос или Ксениа - "гостеприимная", "гостья", "странница", "чужая", "чужестранка";

Руфина - женская форма от Руфин, происходящая от римского родового имени Rufus (от латинского rufus)- "рыжая", "золотисто-желтая";

Серафима - женская форма от Серафим, происходящая от позднелатинского имени Seraphinus (от древнееврейского срафим) - "огненная".

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Автор: Алина Вишневская