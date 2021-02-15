Сегодня отмечают именины 1 мужского имени.

В православии каждый день года посвящен памяти выдающихся святых - церковным именинам. Многие верующие родители дают детям церковные имена, чтобы святой тезка оберегал мальчика или девочку и защищал от бед и несчастий. Сегодня свой День ангела отмечают обладатели лишь одного мужского имени.

Мужские именины 15 февраля

Василий: прозошло от древнегреческого имени Басилейос, что означает "царский", "царственный".

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Автор: Екатерина Пулатова