Традиционно церковь каждый день вспоминает имена выдающихся святых, а их тезки отмечают именины. Православные верующие часто дают имена детям по православному календарю. Ребенка принято назвать в честь одного из святых, которого почитают в день, когда родился малыш. Таким образом у ребенка появится свой Ангел-хранитель и небесное покровительство.
Календарь именин на 10 октября подскажет, какое имя выбрать для ребенка и кого поздравить с Днем ангела.
Мужские именины 10 ноября
Степан: форма древнегреческого имени Стефанос - "корона", "венец".
Эммануил: образовано от древнееврейского имени Иммануэль - "с нами Бог".
Георгий: происходит от древнегреческого слова георгос, то есть "земледелец", "возделывающий землю".
Егор: русский вариант имени Георгий.
Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".
Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос, что означает "земледелец", "посвящённый богине плодородия Деметре".
Арсений: форма древнегреческого имени Арсениос, от слова арсен - "зрелый", "мужественный".
Иван: образовано от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Ян: польская, белорусская и древнерусская формы имени Йоханан.
Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Женские именины 10 ноября
Неонила: форма латинского имени Neonilla, от мужского древнегреческого имени Неон "новая", "юная", "молодая".
Анна: образовано от древнееврейского имени Ханна - "сила", "храбрость", "благодать", "милость".
Феврония: форма греческого имени Феврониа, от древнегреческого слова фойбос - "светлая", "ясная" или от латинского faber - "ремесленник".
Прасковья: произошло от древнегреческого имени Параскеве - "канун субботы", "ожидание", "приготовление".
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