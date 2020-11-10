Сегодня празднуются 10 мужских и 4 женских именин.

Традиционно церковь каждый день вспоминает имена выдающихся святых, а их тезки отмечают именины. Православные верующие часто дают имена детям по православному календарю. Ребенка принято назвать в честь одного из святых, которого почитают в день, когда родился малыш. Таким образом у ребенка появится свой Ангел-хранитель и небесное покровительство.

Календарь именин на 10 октября подскажет, какое имя выбрать для ребенка и кого поздравить с Днем ангела.

Мужские именины 10 ноября

Степан: форма древнегреческого имени Стефанос - "корона", "венец".

Эммануил: образовано от древнееврейского имени Иммануэль - "с нами Бог".

Георгий: происходит от древнегреческого слова георгос, то есть "земледелец", "возделывающий землю".

Егор: русский вариант имени Георгий.

Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".

Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос, что означает "земледелец", "посвящённый богине плодородия Деметре".

Арсений: форма древнегреческого имени Арсениос, от слова арсен - "зрелый", "мужественный".

Иван: образовано от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Ян: польская, белорусская и древнерусская формы имени Йоханан.

Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Женские именины 10 ноября

Неонила: форма латинского имени Neonilla, от мужского древнегреческого имени Неон "новая", "юная", "молодая".

Анна: образовано от древнееврейского имени Ханна - "сила", "храбрость", "благодать", "милость".

Феврония: форма греческого имени Феврониа, от древнегреческого слова фойбос - "светлая", "ясная" или от латинского faber - "ремесленник".

Прасковья: произошло от древнегреческого имени Параскеве - "канун субботы", "ожидание", "приготовление".

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Автор: Екатерина Пулатова