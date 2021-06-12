У кого именины сегодня / фото ua.depositphotos.com
Каждый день в году церковь почитает память некоторых мучеников и святых. В день именин следует обратиться к своим небесным покровителям. Главным покровителем христианина считается тот святой, чьи именины ближе всего ко дню рождения человека. Сегодня отмечаются только мужские именины. Выбрать имя для девочки можно из списка именин 11 июня.
Мужские именины 12 июня 2021 года
Василий: образовано от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Яков: произошло от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
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