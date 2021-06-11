В православной традиции принято каждый день в году чтить память некоторых святых и мучеников. В день церковной памяти святого со своим именем христианин отмечает именины. Главным покровителем человека считается тот святой, чьи именины ближе всего ко дню рождения.
Мужские именины 11 июня 2021 года
Александр: от древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Андрей: форма древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "человек", "мужественный", "смелый", "отважный".
Богдан: от древнерусского "Богъ" (Бог) + "даный" (данный) - "данный Богом", "Божий дар", "дарованный Богом".
Иван, Ян: произошло от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".
Лука: от латинского lux - "свет".
Женские именины 11 июня 2021 года
Мария: вариант древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".
Фаина: происходит от древнегреческого имени Фаэйне (Фаини) - "сияющая", "блестящая".
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