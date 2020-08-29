В этот день празднуются 8 мужских и 1 женские именины.

Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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Некоторые празднуют это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну - ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 29 августа. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются 9 именин: 8 мужских и 1 женские.

Именины 29 августа 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Аким - форма имени Иоаким, от древнееврейского имени Йехояким ("созданный Яхве (Богом)", "утвержденный, поставленный Яхве"); производное от арабского имени Хаким ("умный", "образованный", "мыслящий", "ученый", "мыслитель", "мудрец"); форма японского имени Акихито;

Александр - от древнегреческого имени Александрос ("алекс" - "защищать" и "андрос" - "мужчина", "человек");

Герасим - в переводе с древнегреческого языка - "уважаемый"," уважаемый", "старший";

Демид - от древнегреческого имени Диомедес ("диос" - "Зевсов, принадлежащий Зевсу, божественный" + "медомай" - "думать, заботиться");

Лаврентий - от римского родового имени Laurentius (означает "лаврентский, житель города Лаврент");

Нил - от древнегреческого имени Нейлос, происходящего от названия реки Нил;

Степан - от древнегреческого имени Стефанос ("венок, венец", "корона");

Иаков - от древнееврейского имени Яакоб ("держащийся за пятку").

Именины 29 августа 2020: женские имена

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Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать таким именем:

Анна - от древнееврейского имени Ханна ("милость", "благодать", "сила", "храбрость").

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Автор: Алина Вишневская