В этот день отмечается Успение Пресвятой Богородицы, поэтому главным именинником являются женщины по имени Мария.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых.

Читайте такжеДень шахтера в Украине: дата и история праздника

Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня.

Именины 28 августа 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю, в этот день отмечают именины мужчины, получившие имя:

Левкий - имеет греческое происхождение, дословное значение - "светлый", "яркий", "ясный".

Именины 28 августа 2020: женские имена

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в Украине

В этот день православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. Поэтому рожденных сегодня девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, принято назвать этим именем:

Мария - от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская