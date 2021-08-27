Сегодня, согласно церковному календарю, отмечаются 11 мужских и 2 женских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю, 27 августа отмечаются 13 именин: 11 мужских и 2 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот августовский день.

Именины 27 августа 2021: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Александр - от древнегреческого имени Александрос ("алекс" - "защищать" и "андрос" - "мужчина", "человек");

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос ("защитник");

Аркадий - от древнегреческого имени Аркадиос - "аркадец, житель Аркадии (область в Греции)", а также" счастливый", "блаженный". От греческого слова "аркадос" означает "пастух";

Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");

Владимир - от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) + "мир". Также от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr означает "властелин, правитель" + mærr- "знаменитый, славный";

Вольдемар - от немецких слов: waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", то есть "знаменитый властитель". Немецкий аналог имени Владимир ("владеющий миром");

Матфей - от древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом", "дар Яхве (Бога)", "Божий человек";

Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");

Семен - от древнееврейского имени Шимон ("Бог услышал");

Теодор - в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Именины 27 августа 2021: женские имена

Рожденных в этот августовский день девочек, в свою очередь, стоит назвать одним из следующих имен:

Ева - от древнееврейского имени Хава, что происходит от хавах ("дышать") или от хаях ("жить");

Евдокия - от древнегреческого имени Эудокиа ("благоволение").

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Автор: Иван Бойко