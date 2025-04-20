"Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!" - так звучит Пасха. В этом году она у всех христиан наступает в один день, 20 апреля, а все молитвы этого дня - о победе жизни над смертью и добра над злом. Поздравьте родных и близких сердцу людей со святым праздником - нужные слова и красивые авторские открытки вы найдете в подборке УНИАН.
Поздравления с Пасхой - Христос воскрес
Христос Воскрес!
Желаю, чтобы в этот день, вместе с воскресением Христовым, ваша жизнь наполнилась светом, любовью, согласием и надеждой. Пусть Божья ласка всегда будет с вами. Желаю благополучия, душевного тепла и искренних объятий!
***
Со светлой Пасхой!
Пусть в этот святой день пасхальные колокола принесут в ваш дом счастье, тепло, духовную силу и Божью благодать. Душа пусть радуется, а в доме всегда царят мир и благополучие. Здоровья, взаимопонимания и ежедневных маленьких чудес.
***
Христос Воскрес!
Радости Вам и большой любви и благословения на каждый день! Пусть в сердце всегда живет вера, в доме - поселится счастье, а рядом пусть всегда будут те, кого любите. Да хранит Господь Вас и Ваших близких.
***
С Пасхой!
Пусть светлое Воскресение Христово подарит вам и вашему дому радость, согласие и душевный покой. Пусть в сердце никогда не гаснет лучик надежды, а каждый новый день дарит свет и веру в лучшее. Мира всем нам и пусть Господь благословляет на благие дела!
Христос Воскрес!
***
Со светлой Пасхой вас!
В этот теплый весенний и святой праздник пусть в сердце, словно вишня, расцветает любовь и вера в лучшее. Пусть в доме будет тепло, пусть царит гармония и всегда звучит смех близких сердцу людей. Света, вкусной пасхи, искренних объятий! Пусть Господь дарует силу и здоровье!
***
Поздравляю с Воскресением Христовым!
В этот праздничный день душа пусть полнится покоем, сердце – Божией благодатью. Пусть исчезнет все недоброе и утонет в лучах светлого дня. Мира в вашем доме, здоровья и добрых людей рядом.
***
Христос воскрес!
Пусть светлый день святой Пасхи принесет вам внутренний свет, гармонию и радость. Пусть праздник напомнит, что добро - всегда сильнее, а вера - делает неуязвимыми. Жизнь всегда одерживает победу над тьмой, а самое темное время – непременно перед рассветом. Пусть мир с этого дня становится чище и лучше, а ваша жизнь преисполнится дивных мгновений радости и благодати.
***
С Пасхой Христовой!
Желаю вам света и добра, только хороших новостей и душевного тепла. Оставьте все плохо в прошлом и пусть впереди ждут лишь любовь и гармония. Вкусной вам пасхи, благословения небес и веры в чудо. Счастливой Пасхи!
Христос воскрес - картинки
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2025 со всеми церковными событиями месяца по новому и старому стилю.