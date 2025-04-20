Пусть светлая Пасха принесет мир нашему дому.

"Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!" - так звучит Пасха. В этом году она у всех христиан наступает в один день, 20 апреля, а все молитвы этого дня - о победе жизни над смертью и добра над злом. Поздравьте родных и близких сердцу людей со святым праздником - нужные слова и красивые авторские открытки вы найдете в подборке УНИАН.

Поздравления с Пасхой - Христос воскрес

Христос Воскрес!

Желаю, чтобы в этот день, вместе с воскресением Христовым, ваша жизнь наполнилась светом, любовью, согласием и надеждой. Пусть Божья ласка всегда будет с вами. Желаю благополучия, душевного тепла и искренних объятий!

Видео дня

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Со светлой Пасхой!

Пусть в этот святой день пасхальные колокола принесут в ваш дом счастье, тепло, духовную силу и Божью благодать. Душа пусть радуется, а в доме всегда царят мир и благополучие. Здоровья, взаимопонимания и ежедневных маленьких чудес.

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Христос Воскрес!

Радости Вам и большой любви и благословения на каждый день! Пусть в сердце всегда живет вера, в доме - поселится счастье, а рядом пусть всегда будут те, кого любите. Да хранит Господь Вас и Ваших близких.

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С Пасхой!

Пусть светлое Воскресение Христово подарит вам и вашему дому радость, согласие и душевный покой. Пусть в сердце никогда не гаснет лучик надежды, а каждый новый день дарит свет и веру в лучшее. Мира всем нам и пусть Господь благословляет на благие дела!

Христос Воскрес!

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Со светлой Пасхой вас!

В этот теплый весенний и святой праздник пусть в сердце, словно вишня, расцветает любовь и вера в лучшее. Пусть в доме будет тепло, пусть царит гармония и всегда звучит смех близких сердцу людей. Света, вкусной пасхи, искренних объятий! Пусть Господь дарует силу и здоровье!

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Поздравляю с Воскресением Христовым!

В этот праздничный день душа пусть полнится покоем, сердце – Божией благодатью. Пусть исчезнет все недоброе и утонет в лучах светлого дня. Мира в вашем доме, здоровья и добрых людей рядом.

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Христос воскрес!

Пусть светлый день святой Пасхи принесет вам внутренний свет, гармонию и радость. Пусть праздник напомнит, что добро - всегда сильнее, а вера - делает неуязвимыми. Жизнь всегда одерживает победу над тьмой, а самое темное время – непременно перед рассветом. Пусть мир с этого дня становится чище и лучше, а ваша жизнь преисполнится дивных мгновений радости и благодати.

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С Пасхой Христовой!

Желаю вам света и добра, только хороших новостей и душевного тепла. Оставьте все плохо в прошлом и пусть впереди ждут лишь любовь и гармония. Вкусной вам пасхи, благословения небес и веры в чудо. Счастливой Пасхи!

Христос воскрес - картинки

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Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2025 со всеми церковными событиями месяца по новому и старому стилю.

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