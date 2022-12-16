УНИАН разобрался, чем отличаются Дед Мороз и святой Николай, и какова история этих персонажей.

Дед Мороз и святой Николай - главные персонажи зимних праздников, которые приносят подарки послушным детям. В последние годы из-за политики декоммунизации все больше родителей отказываются от Деда Мороза, который считается советским персонажем. Особенно актуальным этот вопрос стал во время войны с Россией. А некоторые родители не хотят отказываться от Деда Мороза, потому что для них это обязательная семейная традиция.

УНИАН рассказал историю двух персонажей и разобрался, от кого все же лучше принимать подарки детям.

Святой Николай - история реального человека, причисленного к лику святых

Святой Николай был реальным человеком, которого церковь за праведные поступки причислила к лику святых. Он был архиепископом Мир Ликийских и жил в Римской империи в 3 веке. При жизни он прославился многими чудесами и исцелениями больных, а также заботился о вдовах и сиротах.

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День памяти святого Николая празднуется 6 декабря. В Украине этот праздник отмечают 19 декабря, поскольку ПЦУ пользуется старым юлианским календарем. Ранее мы рассказывали, как написать письмо святому Николаю вместе с ребенком.

В англоязычных странах на основе Николая Чудотворца был создан образ персонажа Санта Клауса, но он приносит детям подарки не на день святого Николая, а на Рождество.

Кто такой Дед Мороз и при чем здесь Советский Союз

Дед Мороз был выдуман советской властью в 30-х годах прошлого века как замена христианскому святому Николаю. Тогдашняя власть боролась с религией и пыталась искоренить память о популярном в народе Николае. Поэтому родителям предложили ставить елки и приглашать Деда Мороза домой на Новый год.

В 1937 году Дед Мороз с торжествами дебютировал в Кремле. После этого персонаж стал популярным и начал "приносить" подарки под елку всем советским детям.

Персонаж, на основе которого был придуман Дед Мороз, происходит из язычества и имеет названия Трескун, Зимник или Мороз. Это был злой дух, который заживо замораживал людей вместе со скотом. В древние времена люди приносили ему в жертву животных или людей для защиты.

От кого стоит принимать подарки детям в Украине - мнение ПЦУ

Всем родителям стоит самостоятельно решить, от имени кого из персонажей дарить подарки ребенку. Православная церковь Украины призывает родителей рассказывать детям именно о святом Николае, потому что он был реальным человеком и делал много хороших дел, поэтому является прекрасным примером для подражания.

ПЦУ призывает родителей отказаться от Деда Мороза как от вымышленного советской пропагандой персонажа, которым коммунисты пытались "затмить" христианские праздники. По мнению служителей церкви, Дед Мороз не является положительным персонажем и не имеет положительной биографии, в отличие от Николая.

Протоиерей ПЦУ Михаил Омелян в объяснении для 24 канала посоветовал родителям приучать детей к святому Николаю и ввести традицию дарить подарки именно на 19 декабря, а Новый год проводить без Деда Мороза и суммировать события года на этот праздник. Можно рассказать ребенку о реальных поступках Николая и учить добру на примере святого.

Также священник советует родителям не пугать детей розгами на День святого Николая, потому что этот святой должен ассоциироваться у детей только с добром и милосердием, а не с наказанием.

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