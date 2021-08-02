Именно тогда власть определила, что в Украине больше нет такого подразделения и голубые береты носить нельзя.
21 ноября 2017 года Высокомобильные десантные войска переименовали в Десантно-штурмовые войска ВСУ, а цвет беретов стал бордовым. Дата была выбрана неслучайно - это день архистратига Михаила, командира “Божиего войска”, покровителя десантных войск ВСУ.
Ранее мы рассказывали о том, какой праздник 2 августа отмечают в Украине. Православные верующие сегодня поздравляют друг друга с праздником Ильи.
Когда день ВДВ в Украине - история праздника
2 августа 1930 года на просторах СССР во время учений на парашютах десантировались несколько человек. Этот десант стал одним из первых в военной истории. Во времена СССР десантники считались “элитой”. Ежегодно 2 августа проводились массовые культурные мероприятия - бойцы показывали приемы рукопашного боя и выполняли задачи по десантированию.
Читайте такжеДень Ильи Пророка 2021: почему нельзя купаться и что разрешено делатьВ этот же день ветераны десантных войск надевали свою форму и выходили в город - отметить праздник, дать напутствие молодым. Отмечали, правда, по-разному. Из-за этого и закрепился в народе стереотип о “пьяных десантниках”, купающихся в фонтанах.
Украина, как и все страны бывшего СССР, поддержала эту традицию.
До 2012 года десантные войска назывались аэромобильными, а после 2012-го переименовались в высокомобильные, отсюда и аббревиатура, схожая с советской - ВДВ.
Подытоживая, скажем, что День ВДВ в Украине отмечается не 2 августа, а 21 ноября.
День ВДВ в Украине - поздравления с праздником
Десантник бывшим не бывает!
Поздравить мы тебя спешим
И в этот важный день желаем:
Здоров будь, весел и любим!
На жизнь смотри счастливым взглядом,
Пусть бед не будет и разлук.
Спокойны мы, ведь с нами рядом
Есть верный и надежный друг!
***
День ВДВ — твой праздник славный!
Поздравить искренне спешу.
Бесстрашный, доблестный десантник,
К тебе с почтеньем отношусь.
Желаю счастья и успеха,
А также мира на Земле.
Ничто не будет пусть помехой
В судьбе удачливой твоей.
***
Дорогой мой друг, десантник,
Пусть везет тебе везде.
Я спешу тебя поздравить
С Днем прекрасным ВДВ.
Ты решительный, отважный.
С ярким пламенем в глазах.
И тебя не устрашают
Ни прыжки, ни небеса.
Не найти тебе подобных:
Сильных, смелых, заводных.
Будь же ты всегда здоровым,
Храбрым, светлым, молодым.
День ВДВ - поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ВДВ! Желаю никогда не оступаться, в себе не сомневаться, не бояться трудностей и преград, упорно идти навстречу своей цели, а если уж и придется падать, то пусть рядом всегда будет поддержка славного товарища, верная любовь и надежный парашют. Удачи, здоровья, силы, мудрости и оптимизма!
***
Поздравляю с Днем ВДВ! Пусть каждый день в жизни будет высоким успешным полетом. Желаю лихо преодолевать любые расстояния и препятствия на пути к своей цели. Желаю вовремя раскрывать парашют своей удачи. Желаю твердо верить в себя, смело приземляться на платформу счастливой любви и верной дружбы.
***
В День ВДВ хочу поздравить тебя с твоим праздником. Пожелаю долгих лет жизни и крепкого здоровья. Пусть в жизни будут добрые и памятные моменты, рядом всегда будут близкие и друзья. Никогда не падай духом, будь примером для парней и мужчин и всегда оставайся в прекрасной форме!
***
С Днем ВДВ! Крепкого вам здоровья и всяческих благ! Уютного дома, верных друзей, приятных встреч и радостных событий! Пусть все ваши начинания будут успешными! Пускай растут мужество и отвага, пусть сила духа помогает ставить высокие цели и легко их достигать!
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