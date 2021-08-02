Осень 2017 года стала переломным моментом для тех, кто связал свою жизнь с Воздушно-десантными войсками.

Именно тогда власть определила, что в Украине больше нет такого подразделения и голубые береты носить нельзя.

21 ноября 2017 года Высокомобильные десантные войска переименовали в Десантно-штурмовые войска ВСУ, а цвет беретов стал бордовым. Дата была выбрана неслучайно - это день архистратига Михаила, командира “Божиего войска”, покровителя десантных войск ВСУ.

Ранее мы рассказывали о том, какой праздник 2 августа отмечают в Украине. Православные верующие сегодня поздравляют друг друга с праздником Ильи.

Когда день ВДВ в Украине - история праздника

2 августа 1930 года на просторах СССР во время учений на парашютах десантировались несколько человек. Этот десант стал одним из первых в военной истории. Во времена СССР десантники считались “элитой”. Ежегодно 2 августа проводились массовые культурные мероприятия - бойцы показывали приемы рукопашного боя и выполняли задачи по десантированию.

Читайте такжеДень Ильи Пророка 2021: почему нельзя купаться и что разрешено делатьВ этот же день ветераны десантных войск надевали свою форму и выходили в город - отметить праздник, дать напутствие молодым. Отмечали, правда, по-разному. Из-за этого и закрепился в народе стереотип о “пьяных десантниках”, купающихся в фонтанах.

Украина, как и все страны бывшего СССР, поддержала эту традицию.

До 2012 года десантные войска назывались аэромобильными, а после 2012-го переименовались в высокомобильные, отсюда и аббревиатура, схожая с советской - ВДВ.

Подытоживая, скажем, что День ВДВ в Украине отмечается не 2 августа, а 21 ноября.

День ВДВ в Украине - поздравления с праздником

Десантник бывшим не бывает!

Поздравить мы тебя спешим

И в этот важный день желаем:

Здоров будь, весел и любим!

На жизнь смотри счастливым взглядом,

Пусть бед не будет и разлук.

Спокойны мы, ведь с нами рядом

Есть верный и надежный друг!

***

День ВДВ — твой праздник славный!

Поздравить искренне спешу.

Бесстрашный, доблестный десантник,

К тебе с почтеньем отношусь.

Желаю счастья и успеха,

А также мира на Земле.

Ничто не будет пусть помехой

В судьбе удачливой твоей.

***

Дорогой мой друг, десантник,

Пусть везет тебе везде.

Я спешу тебя поздравить

С Днем прекрасным ВДВ.

Ты решительный, отважный.

С ярким пламенем в глазах.

И тебя не устрашают

Ни прыжки, ни небеса.

Не найти тебе подобных:

Сильных, смелых, заводных.

Будь же ты всегда здоровым,

Храбрым, светлым, молодым.

День ВДВ - поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ВДВ! Желаю никогда не оступаться, в себе не сомневаться, не бояться трудностей и преград, упорно идти навстречу своей цели, а если уж и придется падать, то пусть рядом всегда будет поддержка славного товарища, верная любовь и надежный парашют. Удачи, здоровья, силы, мудрости и оптимизма!

***

Поздравляю с Днем ВДВ! Пусть каждый день в жизни будет высоким успешным полетом. Желаю лихо преодолевать любые расстояния и препятствия на пути к своей цели. Желаю вовремя раскрывать парашют своей удачи. Желаю твердо верить в себя, смело приземляться на платформу счастливой любви и верной дружбы.

***

В День ВДВ хочу поздравить тебя с твоим праздником. Пожелаю долгих лет жизни и крепкого здоровья. Пусть в жизни будут добрые и памятные моменты, рядом всегда будут близкие и друзья. Никогда не падай духом, будь примером для парней и мужчин и всегда оставайся в прекрасной форме!

***

С Днем ВДВ! Крепкого вам здоровья и всяческих благ! Уютного дома, верных друзей, приятных встреч и радостных событий! Пусть все ваши начинания будут успешными! Пускай растут мужество и отвага, пусть сила духа помогает ставить высокие цели и легко их достигать!

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Автор: Иван Бойко