Народный праздник 2 августа имеет названия Ильин день, Илья пророк

Христиане отмечают церковный праздник 2 августа в честь библейского пророка Ильи. Этот праздник стал очень популярным на Руси после её крещения. Пророк Илья стал одним из самых популярных святых в народе.

Наши предки верили, что он едет по небу на небесной колеснице, а также управляет громом и дождем. Часто в эту дату бывает плохая погода с грозой и молниями. В этот день наши предки не работали в поле, поскольку боялись удара молнии. Опасались дождя и старались спрятать собранное зерно, чтобы урожай не испортился.

С этой даты ночи становятся заметно длиннее, а темнее гораздо раньше. Появляются первые признаки осени: желтеют листья и дует холодный ветер. 2 августа считается очень удачной датой для сбора лесных грибов и лекарственных растений. Владельцы лошадей в этот день подковывают животных.

Что нельзя делать 2 августа

Не стоит работать в поле и в саду сегодня. Нельзя собирать ягоды, охотиться и рыбачить сегодня. В лес 2 августа лучше не ходить - там могут быть агрессивные змеи. 2 августа нельзя смотреть в зеркало. В эту дату, по давним верованиям, зеркало может вытянуть из вас положительную энергию. Нельзя надевать дорогие украшения и часы.

Приметы погоды 2 августа

Если комары перестали кусаться, то осень будет ранней.

Верхушки березы пожелтели - к скорой осени и похолоданию.

Много белых грибов в лесах - к хорошему урожаю.

Если день дождливый, то непогода ещё долго продлится.

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