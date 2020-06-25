День таможенника Украины: история праздника, поздравления в стихах и открытках

Поздравительные строки с профессиональным праздником всех таможенников Украины.

Ежегодно 25 июня в Украине отмечается День таможенника. Именно в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла Закон о таможенном деле в Украине.

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Это праздник, можно сказать, буквально недавно вернулся, ведь какое-то время после объединения Таможенной и Налоговой служб в Государственную фискальную службу в Украине существовал один праздник – День работников налогового и таможенного дела (18 марта).

Когда же Таможенную и Налоговую службу снова разъединили, соответственно, и профессиональные праздники стали отмечаться в разные дни.

Таможенная служба государства – неотъемлемая составляющая суверенитета и независимости Украины, залог обеспечения надлежащей защиты государственных экономических интересов. По традиции в этот профессиональный праздник поздравляют всех таможенников. УНИАН собрал лучшие поздравления с этим днем в стихах, прозе и ярких открытках.

С Днем таможенника – поздравительные стихи и открытки

***

Поздравляю с днем таможни,

Пусть успех будет в труде,

Чтоб работалось не сложно,

И в почете будь везде,

Контрабанду в раз разнюхай,

Охраняй страны кордон,

И зарплатою огромной

Будь серьезно удивлен!

***

Я пожелать хочу работникам таможни

В такой прекрасный, радостный момент

В работе перспектив, друзей надежных,

Достойной службы на десятки лет.

Чтоб в коллективе было уваженье,

А в доме жили счастье и покой,

И только бесконечное везенье

Спасало в ситуации любой!

***

На таможне круглый год

Служба верная идет,

И без пауз, остановок

Все идет по протоколу,

Все работники таможни

Деликатны, осторожны,

Наблюдательны и строги,

Не пропустят, чтоб в дорогу

Груз опасный полетел,

Не допустят беспредел,

Уваженье вам и слава,

И удача вам в награду

Будет каждому дана,

О вас помнит вся страна!

***

Проходит так легко и просто

Пусть на таможне вся работа!

В карьере я желаю роста,

Пускай жизнь будет слаще меда!

Пусть все рабочие денечки

Сопровождает лишь успех!

Пусть будут деньги в кошелечке,

Чтоб к целям не было помех!

***

Контрабанда не проскочит,

Если ваш наряд не спит,

А ведь он и дни, и ночи

За границей нашей бдит!

С Днем таможенной вас службы!

Пусть на пять идут дела.

Вам - здоровья, счастья, дружбы,

Чтоб преступность не прошла!

***

Таможенникам в праздник

Шлю поздравлений шквал,

Желаю, чтоб контроль ваш

Не ослабевал.

Желаю, чтоб границу

Вы на замке держали,

Чтобы контрабанду

Четко выявляли.

Таможенник Украины,

Чтоб был щитом страны,

Отличной вашей службой,

Чтобы гордились мы.

Поздравления с Днем таможенника в прозе и картинках

***

Поздравляю с Днем таможенника Украины и хочу пожелать, чтобы не было в работе тяжёлых случаев и глупых людей, чтобы было в жизни счастье и абсолютный достаток. Желаю не перетруждаться и получать заряд положительных эмоций от каждого дня.

***

Желаем гордо под флагом служить, пусть нелегкое это дело! Вас сегодня поздравляем от души и желаем терпения, семейного счастье, здоровья, чтобы ваша работа всегда была оценена по достоинству!

***

Кто охраняет границы нашей страны и следит за порядком на таможне? Конечно же таможенники! С профессиональным праздником вас, пусть все ваши дежурства будут спокойными и проходят без всяких проблем и попыток незаконного вторжения или же выезда за пределы страны.

***

Таможенник... Сколько силы, бдительности, совести, чести и доблести в этом слове. Защитники кордонов несут большую ответственность за спокойствие и благополучие своей страны. Спасибо им за кропотливый труд: зоркий глаз, холодный разум, доброе сердце, руку помощи и защитную грудь. Дай Бог им безграничного здоровья, нулевого невезения и пылающих от любви сердец.

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