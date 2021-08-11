Этот теплый семейный праздник отмечают все семьи с разнополыми детьми.

Ежегодно 11 августа в нескольких странах мира отмечается День сыновей и дочерей. Этот день посвящен самому дорогому сокровищу в нашей жизни – нашим детям. В эту дату все родители могут крепко обнять дочек и сыновей, и поздравить их нежными словами. Если дети уже выросли, можно позвонить им и напомнить, что вы их очень любите.

История Дня сыновей и дочерей

Этот праздник имеет неофициальный статус и отмечается в нескольких странах мира, таких как США и Германия. Проводится он ежегодно с 40-ых годов прошлого века. Традиционно в этот день семья с детьми проводит время вместе, веселится или выбирается на пикник. В Украине этот день лишь начинает обретать популярность.

Когда отмечаются другие "детские" праздники

Несколько раз в году украинцы отмечают отдельные праздники для дочерей и сыновей. День дочери празднуется ежегодно 25 апреля. 11 апреля отмечается День братьев и сестер. А праздник сыновей установлен 22 сентября.

Поздравления с Днем сыновей и дочерей в картинках

Дорогие дети, вы моя защита, опора и наивысшее счастье! Я люблю вас и всей душой желаю быть здоровыми, успешными и счастливыми! Пускай удача улыбается вам! Помните, я вами горжусь, мои любимые и родные!

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Поздравляем всех сыновей, дочек и всех родителей, которым судьба подарила детей, с праздником. Нет в мире ничего лучше и чище любви родителей к детям и любви детей к родителям. Пусть же наши дочки и сыни всегда радуют нас и приносят нам только положительные эмоции.

Родные, поздравляю с Днем сыновей и дочерей — праздником, который является поводом для моего счастья. Ведь у меня есть вы, мои любимые дети. Славной жизненной дороги вам, ровной и благополучной. И пусть каждое ваше желание обязательно исполняется.

Дорогие мои дети, мой стимул и вдохновение, моя опора и радость, с праздником! Пусть все в жизни у вас получается наилучшим образом, пускай исполняются мечты и желания, реализуются планы и задумки! Желаю вам яркой, осмысленной и интересной жизни!

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Автор: Екатерина Пулатова