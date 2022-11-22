Ежегодно 22 ноября в мире отмечается День сыновей. Как понятно из названия, праздник посвящен всем семьям, в которых родились мальчики. В этот праздник мамы и папы поздравляют сыновей, делают им подарки или проводят время вместе, благодарят за счастливые моменты и делают комплименты.
Как появился этот праздник и почему у него такая дата - доподлинно неизвестно. Но разве нужна причина, чтобы проявить заботу к ребенку? Это не единственный праздник в календаре, который посвящен детям. К примеру, 1 июня в мире отмечают День защиты детей, а 11 августа - День сыновей и дочерей.
Поздравления с Днем сыновей 2022
Как хорошо, когда есть сын,
От Бога данная награда,
Он самый лучший из мужчин,
Других подарков мне не надо.
Лишь за него душа болит,
И сердце так тревожно ноет,
Как будто в сыне есть магнит,
Который тянет за собою.
***
Сыновья — наша гордость, опора,
Драгоценность для каждой семьи.
Пожелаем сыночкам здоровья,
Чтоб уверенно жизнь повели.
Что главнее для мамы, для каждой?
Чтоб здоров был и счастлив, и сыт.
Ведь сынок — это мамы надежда,
Это жизни надежный гранит!
***
Всех, у кого есть сыновья,
Вас поздравляю я, ура!
Пусть смелыми они растут,
Любовь и счастье пусть их ждут.
Пусть сына ангелы хранят,
Всех маленьких, больших ребят!
Желаю радости, здоровья,
Ведь для семьи сынок — опора!
***
Всех тех, кому дала жизнь сыновей,
Отцов семейств и нежных матерей,
С днём сыновей сегодня поздравляем,
Терпения, здоровья, сил желаем!
***
Любимый сын, хочу, чтоб ты был счастлив,
Чтоб был здоров, успешен и любим,
Был справедлив, заботлив, добр, участлив.
Ценю тебя, живу тобой одним!
***
Я Бога каждый день благодарю
За то, что он мне подарил сыночка,
Люблю тебя, мой мальчик, так люблю,
Сильнее всех на свете, это точно!
Желаю, чтобы ты счастливым был
И все вершины покорил в дороге,
Чтобы на всё тебе хватило сил,
И в жизни дней прекрасных было много!
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Сыновья — это опора родителей, их гордость и надежда. Поэтому в этот праздник хочется пожелать, чтобы эта опора всегда была крепкой! Здоровья, удачи, счастья, благополучия, процветания и новых свершений и побед!
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Любимый мой сыночек, хочу поздравить тебя с днём сыновей. Спасибо тебе большое, за то что я стало мамой, самого лучшего сына. Я желаю тебе, чтоб все твои мечты исполнялись, чтоб твоя жизнь была легкой и радостной. Осуществи, все что ты задумал и знай, что я всегда буду рядом.
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Сын — это надежда и гордость каждого родителя. Пусть эти светлые надежды оправдаются, а родители получат заслуженную благодарностью за воспитание настоящего мужчины. С днем сыновей!
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С днем сыновей! Пусть каждая мать знает, что сын ее всегда рядом будет, защитит и поможет. Никогда не расставайтесь, понимайте друг друга и цените моменты, что проводите вместе. День этот теплым будет и счастливым.