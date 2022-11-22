В День сыновей принято поздравлять как маленьких, так и взрослых детей мужского пола.

Ежегодно 22 ноября в мире отмечается День сыновей. Как понятно из названия, праздник посвящен всем семьям, в которых родились мальчики. В этот праздник мамы и папы поздравляют сыновей, делают им подарки или проводят время вместе, благодарят за счастливые моменты и делают комплименты.

Как появился этот праздник и почему у него такая дата - доподлинно неизвестно. Но разве нужна причина, чтобы проявить заботу к ребенку? Это не единственный праздник в календаре, который посвящен детям. К примеру, 1 июня в мире отмечают День защиты детей, а 11 августа - День сыновей и дочерей.

Поздравления с Днем сыновей 2022

Как хорошо, когда есть сын,

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От Бога данная награда,

Он самый лучший из мужчин,

Других подарков мне не надо.

Лишь за него душа болит,

И сердце так тревожно ноет,

Как будто в сыне есть магнит,

Который тянет за собою.

***

Сыновья — наша гордость, опора,

Драгоценность для каждой семьи.

Пожелаем сыночкам здоровья,

Чтоб уверенно жизнь повели.

Что главнее для мамы, для каждой?

Чтоб здоров был и счастлив, и сыт.

Ведь сынок — это мамы надежда,

Это жизни надежный гранит!

***

Всех, у кого есть сыновья,

Вас поздравляю я, ура!

Пусть смелыми они растут,

Любовь и счастье пусть их ждут.

Пусть сына ангелы хранят,

Всех маленьких, больших ребят!

Желаю радости, здоровья,

Ведь для семьи сынок — опора!

***

Всех тех, кому дала жизнь сыновей,

Отцов семейств и нежных матерей,

С днём сыновей сегодня поздравляем,

Терпения, здоровья, сил желаем!

***

Любимый сын, хочу, чтоб ты был счастлив,

Чтоб был здоров, успешен и любим,

Был справедлив, заботлив, добр, участлив.

Ценю тебя, живу тобой одним!

***

Я Бога каждый день благодарю

За то, что он мне подарил сыночка,

Люблю тебя, мой мальчик, так люблю,

Сильнее всех на свете, это точно!

Желаю, чтобы ты счастливым был

И все вершины покорил в дороге,

Чтобы на всё тебе хватило сил,

И в жизни дней прекрасных было много!

***

Сыновья — это опора родителей, их гордость и надежда. Поэтому в этот праздник хочется пожелать, чтобы эта опора всегда была крепкой! Здоровья, удачи, счастья, благополучия, процветания и новых свершений и побед!

***

Любимый мой сыночек, хочу поздравить тебя с днём сыновей. Спасибо тебе большое, за то что я стало мамой, самого лучшего сына. Я желаю тебе, чтоб все твои мечты исполнялись, чтоб твоя жизнь была легкой и радостной. Осуществи, все что ты задумал и знай, что я всегда буду рядом.

***

Сын — это надежда и гордость каждого родителя. Пусть эти светлые надежды оправдаются, а родители получат заслуженную благодарностью за воспитание настоящего мужчины. С днем сыновей!

***

С днем сыновей! Пусть каждая мать знает, что сын ее всегда рядом будет, защитит и поможет. Никогда не расставайтесь, понимайте друг друга и цените моменты, что проводите вместе. День этот теплым будет и счастливым.

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