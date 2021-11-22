Когда День сыновей в 2021 году и как поздравить своих детей - читайте на УНИАН.

День сыновей - один из самых милых и трогательных праздников в году. Торжество не имеет официального статуса и не отмечается на государственном уровне, поэтому выходные в ноябре 2021 в честь этого дня дополнительно не полагаются. УНИАН рассказывает об истории праздника и предлагает несколько вариантов ярких поздравлений.

Ранее мы напоминали, какой праздник 22 ноября отмечается еще.

День сыновей 2021 - история торжества

Читайте такжеИменинники 22 ноября: кого поздравить с именинами и как назвать ребенкаДостоверно неизвестно, откуда пришла традиция отмечать такой день. Тем не менее, во многих культурах издавна считалось, что сыновья - наследники и они для продолжения рода важнее, чем дочери. Именно поэтому в традициях разных народов можно увидеть, как дети мужского пола почитаются сильнее.

В Украине День сыновей отмечается в каждой семье по-разному. Этот день - отличный повод, чтобы устроить себе выходной и отвести ребенка на прогулку. Также можно вместе посетить кинотеатр или аттракционы, а затем приготовить вкусный ужин и всей семьей собраться за столом.

С Днем сыновей - красивые открытки, поздравления в стихах и прозе

Как хорошо, когда есть сын,

От Бога данная награда,

Он самый лучший из мужчин,

Других подарков мне не надо.

Лишь за него душа болит,

И сердце так тревожно ноет,

Как будто в сыне есть магнит,

Который тянет за собою.

Благодарю тебя, сынок,

За то, что есть ты в мире этом,

Ведут к мечтам пусть сто дорог,

И к счастью выпадут билеты!

Дорогой сынок, ты моя защита, опора и наивысшее счастье! Я люблю тебя и всей душой желаю тебе быть здоровым, успешным и счастливым! Пускай удача улыбается тебе, чтобы все твои мечты сбывались! Оставайся таким целеустремленным, трудолюбивым и смелым! Помни, я тобой горжусь, мой любимый сын!

***

Сегодня праздник тех семей,

Кому дал Бог наш сыновей,

Защитников и победителей,

Спасибо вам, родителям!

Пусть будут ваши сыновья

Опорой для семьи всегда,

Пусть радость, гордость вызывают,

И пусть Господь их охраняет.

Пусть будут лишь они блистать,

Не будут в жизни унывать,

Пусть смело к цели направляются,

И пусть у них все получается!

Поздравляю с праздником — Днем сыновей! Желаю, чтобы ваши детки, самые родные и любимые, были истинно счастливы, успешны, здоровы, красивы, талантливы и самостоятельны. Пусть ваши родительские сердца переполняет гордость и любовь! Счастья вашим семьям и достатка в дом!

***

Мой сын, ты в жизни моя гордость!

Ты мой подарок, счастье наяву.

Я знаю точно, ты моя опора.

Я ради счастья твоего живу.

На этом свете нет тебя дороже.

Я обещаю: помогу всегда!

Пусть в этом мире всё, что ты захочешь,

К тебе приходит раз и навсегда!

Ты наслаждайся молодостью, жизнью.

Пусть жизнь как сказка будет наяву.

А я лишь рядом буду находиться,

Хранить от зла и отводить беду!

Дорогой сынок, мой стимул и вдохновение, моя опора и радость, с праздником! Дорогой и любимый сын, пусть все в жизни у тебя получается наилучшим образом, пускай исполняются мечты и желания, реализуются планы и задумки! Желаю тебе яркой, осмысленной и интересной жизни!

***

Сегодня праздник сыновей.

И это праздник каждой мамы,

Ведь нету ничего важней —

Чтоб вырос сын, хороший самый.

Сыночек, с праздником тебя!

Спасибо, что такой хороший,

Любимый, вырос у меня,

Хоть и бывало в жизни сложно.

Желаю в жизни бед не знать,

Счастливым самым быть на свете.

Еще хочу я пожелать,

Такими же чтоб были твои дети!

Сын! В этом слове заключена и материнская любовь, и отеческая гордость. Знай, что сердца твоих родителей бьются для тебя, поэтому иди по жизни с высоко поднятой головой, и пусть тебе покорятся все вершины. С днем сыновей, наш родной сынок!

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Автор: Кристина Кащавцева