День сыновей - один из самых милых и трогательных праздников в году. Торжество не имеет официального статуса и не отмечается на государственном уровне, поэтому выходные в ноябре 2021 в честь этого дня дополнительно не полагаются. УНИАН рассказывает об истории праздника и предлагает несколько вариантов ярких поздравлений.
Ранее мы напоминали, какой праздник 22 ноября отмечается еще.
День сыновей 2021 - история торжества
Читайте такжеИменинники 22 ноября: кого поздравить с именинами и как назвать ребенкаДостоверно неизвестно, откуда пришла традиция отмечать такой день. Тем не менее, во многих культурах издавна считалось, что сыновья - наследники и они для продолжения рода важнее, чем дочери. Именно поэтому в традициях разных народов можно увидеть, как дети мужского пола почитаются сильнее.
В Украине День сыновей отмечается в каждой семье по-разному. Этот день - отличный повод, чтобы устроить себе выходной и отвести ребенка на прогулку. Также можно вместе посетить кинотеатр или аттракционы, а затем приготовить вкусный ужин и всей семьей собраться за столом.
С Днем сыновей - красивые открытки, поздравления в стихах и прозе
Как хорошо, когда есть сын,
От Бога данная награда,
Он самый лучший из мужчин,
Других подарков мне не надо.
Лишь за него душа болит,
И сердце так тревожно ноет,
Как будто в сыне есть магнит,
Который тянет за собою.
Благодарю тебя, сынок,
За то, что есть ты в мире этом,
Ведут к мечтам пусть сто дорог,
И к счастью выпадут билеты!
Дорогой сынок, ты моя защита, опора и наивысшее счастье! Я люблю тебя и всей душой желаю тебе быть здоровым, успешным и счастливым! Пускай удача улыбается тебе, чтобы все твои мечты сбывались! Оставайся таким целеустремленным, трудолюбивым и смелым! Помни, я тобой горжусь, мой любимый сын!
***
Сегодня праздник тех семей,
Кому дал Бог наш сыновей,
Защитников и победителей,
Спасибо вам, родителям!
Пусть будут ваши сыновья
Опорой для семьи всегда,
Пусть радость, гордость вызывают,
И пусть Господь их охраняет.
Пусть будут лишь они блистать,
Не будут в жизни унывать,
Пусть смело к цели направляются,
И пусть у них все получается!
Поздравляю с праздником — Днем сыновей! Желаю, чтобы ваши детки, самые родные и любимые, были истинно счастливы, успешны, здоровы, красивы, талантливы и самостоятельны. Пусть ваши родительские сердца переполняет гордость и любовь! Счастья вашим семьям и достатка в дом!
***
Мой сын, ты в жизни моя гордость!
Ты мой подарок, счастье наяву.
Я знаю точно, ты моя опора.
Я ради счастья твоего живу.
На этом свете нет тебя дороже.
Я обещаю: помогу всегда!
Пусть в этом мире всё, что ты захочешь,
К тебе приходит раз и навсегда!
Ты наслаждайся молодостью, жизнью.
Пусть жизнь как сказка будет наяву.
А я лишь рядом буду находиться,
Хранить от зла и отводить беду!
Дорогой сынок, мой стимул и вдохновение, моя опора и радость, с праздником! Дорогой и любимый сын, пусть все в жизни у тебя получается наилучшим образом, пускай исполняются мечты и желания, реализуются планы и задумки! Желаю тебе яркой, осмысленной и интересной жизни!
***
Сегодня праздник сыновей.
И это праздник каждой мамы,
Ведь нету ничего важней —
Чтоб вырос сын, хороший самый.
Сыночек, с праздником тебя!
Спасибо, что такой хороший,
Любимый, вырос у меня,
Хоть и бывало в жизни сложно.
Желаю в жизни бед не знать,
Счастливым самым быть на свете.
Еще хочу я пожелать,
Такими же чтоб были твои дети!
Сын! В этом слове заключена и материнская любовь, и отеческая гордость. Знай, что сердца твоих родителей бьются для тебя, поэтому иди по жизни с высоко поднятой головой, и пусть тебе покорятся все вершины. С днем сыновей, наш родной сынок!
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