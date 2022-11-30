День Святого Николая 2022 - праздник, которого с нетерпением ждут дети.

Многие верующие сейчас интересуются, в какой день в этом году будет отмечаться День Святого Николая: 6 или 19 декабря. Поэтому на этот вопрос решили ответить в Православной церкви Украины.

"Короткий ответ простой: 19 декабря", - написала ПЦУ на своей странице в Facebook, добавив, что не было принято решение об изменении календаря, хотя обсуждение этой возможности продолжается.

Поэтому даты празднования всех зимних праздников остаются теми же, что и в прошлом году:

Видео дня

19 декабря – День Святого Николая

7 января – Рождество Христово

14 января – чествуем святителя Василия Великого

19 января – праздник Крещения Господня

Но в отдельных общинах богослужения к Рождеству Христову могут проводить и 25 декабря. Это возможно лишь по совместному решению настоятеля и общины.

Святой Николай считается одним из самых почитаемых православных святых, он же стал прообразом Санта Клауса и Деда Мороза. В католических странах дети, просыпаясь утром 6 декабря, ищут подарок в рождественских носках, а дети, которые воспитываются в православии, знают, что святой Николай кладет подарок под подушку.

Дискуссии о дате празднования Рождества

Дата празднования Рождества в Украине в последние годы стала дискуссионным вопросом. Православные украинцы разделились на два лагеря - сторонники Рождества 25 декабря и сторонники 7 января. Большинство верующих все еще придерживается второй точки зрения, но поклонников даты 25 декабря становится все больше.

УНИАН разобрал аргументы "за" и "против" этих двух дат. В этой статье редакция не высказывает свое мнение о дате Рождества, а лишь цитирует самые распространенные доказательства сторонников двух дат.

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